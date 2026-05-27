Urtasun abandona plan de convertir INAEM en EPE

El Ministerio de Cultura ha dado marcha atrás en su plan de convertir el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) en una Entidad Pública Empresarial (EPE) después de que los trabajadores y sindicatos rechazaran la fórmula. La decisión se tomó tras reunirse con los agentes sociales y se atribuye a la oposición a la mercantilización de la cultura y la necesidad de blindar el modelo público frente a lógicas mercantiles.

Urtasun pretendía convertir el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música en una Entidad Pública Empresarial , una fórmula que los empleados rechazaban por considerarla un disparate.

Lunes: protesta de los trabajadores del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) ante el Teatro de la Zarzuela. Martes: la comisión del Congreso aprueba una proposición no de ley, firmada por, para blindar el organismo. Miércoles: el Ministerio de Cultura da marcha atrás a su plan de convertirlo en una Entidad Pública Empresarial (EPE).

Los sindicatos lo celebran y los empleados matizan que parece una victoria de los sindicatos, pero han sido las asambleas, con la ayuda leal y sincera de las diputadas de Podemos, las que han parado este disparate. Descartada la fórmula de la EPE, Cultura apostará ahora por mejorar la fórmula jurídica actual del organismo autónomo después de escuchar a los agentes sociales, ha declarado el Ministerio a Efe.

En un comunicado, se congratulan por la decisión tomada este miércoles tras reunirse con ellos, pues entienden que desecha una inaceptable mercantilización de la cultura al tiempo que reforzará sus competencias y mejorará su capacidad de gestión. Sin este paso adelante, añaden los sindicatos, no se podría negociar el mejor estatuto posible para el INAEM.

La parlamentaria gaditana, Martina Velarde, lo dijo durante su intervención en el debate de la proposición no de ley relativa a la reforma del organismo y lo repetía a, en pie de guerra contra la decisión del Ministerio de convertir en una EPE al organismo que integra, entre otras instituciones, la Compañía Nacional de Danza, el Centro Dramático Nacional, la Orquesta y Coro Nacionales de España, la Compañía Nacional de Teatro Clásico o el Teatro de la Zarzuela. Siempre ha estado descartado en todos los trabajos anteriores de evaluación y diagnóstico del INAEM.

Por un simple motivo: la cultura pública no es un negocio, es un derecho constitucional de todos los ciudadanos. Los empleados llevan 25 años sin RPT, sin integración plena en el CUAGE, con complementos de los convenios de origen congelados y con brecha salarial entre secciones feminizadas y masculinizadas.

Además, denuncia los recortes salvajes desde 2012 y los empleados hacen posible el proyecto de cada responsable del INAEM. No han cedido y no van a ceder. Hoy celebramos la decisión del Ministerio, pero aquí seguimos.

Sus palabras llegan dos días después de que los trabajadores emitiesen un comunicado en el que advertían de que la transformación en una EPE amenazaría los precios asequibles, las propuestas artísticas más arriesgadas o minoritarias y el empleo público ganado por oposición al fomentar la precarización de las condiciones laborales del personal técnico, artístico y administrativo que hace posible cada espectáculo. Una Entidad Pública Empresarial, insistían, es una renuncia al derecho constitucional de acceso a la cultura, de ahí la necesidad de blindar el modelo público frente a lógicas mercantiles.

Una idea en la que abundó la propia en el Congreso, pues entiende que transformar el INAEM en una EPE no es un cambio meramente técnico, por desgracia, sino que es la introducción de la lógica de mercado en el corazón de la cultura pública. Entre las consecuencias muy graves, una programación que obedezca a la rentabilidad y no al derecho ciudadano de acceso a la cultura y unas tarifas más altas para el ciudadano, por lo que dejaría de ser una herramienta de democratización cultural para convertirse en una palanca de autofinanciación.

Así, el precio sustituye al derecho, insistió la diputada de Podemos, que advirtió de una posible externalización de los servicios y de una precarización de los empleados





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