Urbas en la cuerda floja: batalla legal y financiera por su supervivencia

La constructora Urbas enfrenta una intensa batalla legal y financiera para evitar la liquidación, con sus administradores y los concursales en conflicto por el plan de viabilidad. La empresa debe convencer a sus acreedores antes del 4 de mayo para evitar la quiebra, mientras acusa a los administradores concursales de conflicto de interés e infravaloración de activos.

La constructora Urbas se encuentra inmersa en una intensa batalla a contrarreloj entre sus actuales administradores y el tándem formado por Kepler Karst y Auren, designados por el juez como administradores concursales .

Los gestores de Urbas tienen hasta el próximo 4 de mayo para convencer a la masa acreedora de su plan de viabilidad y lograr la firma de un convenio. Sin embargo, los administradores concursales emitieron un informe negativo el pasado 30 de marzo, en el que cuestionan el plan de pagos propuesto por Urbas, basado en desinversiones sin quitas.

La constructora, que debe unos 160 millones de euros a sus acreedores, ha contratado a la firma Crowe para elaborar un contrainforme que rebata las conclusiones de Kepler Karst y Auren antes de la fecha límite. Según fuentes cercanas al proceso, Crowe sostiene que existen elementos suficientes para desmentir el informe de los administradores concursales, argumentando que Urbas tiene más valor en funcionamiento que en liquidación, lo que justificaría adherirse al convenio.

La relación entre Urbas y Crowe se produce tras un intento fallido de la constructora de contratar a la firma para sustituir a A Worldwide como auditor de la compañía. En diciembre, los accionistas de Urbas votaron a favor del cese de A Worldwide y su reemplazo por Crowe, pero el juez que lleva el concurso revocó esta decisión el pasado 14 de abril, a petición de los administradores concursales, y restituyó a A Worldwide en el cargo.

Además del contrainforme, Urbas ha presentado un recurso judicial en el que solicita la separación del cargo de Kepler Karst y Auren, acusándolos de conflicto de interés, falta de transparencia e imparcialidad. En el escrito, la constructora señala que Kepler Karst tiene vínculos estrechos con RS Lender, un acreedor que ejecutó prendas de un crédito vencido valorado en cero euros y que ha acusado a Urbas de estafa.

Sobre Auren, Urbas afirma que la consultora ha infravalorado sus activos, citando como ejemplo ocho activos que, según un informe pericial de la Audiencia Nacional en diciembre de 2025, fueron valorados en 24,2 millones de euros, pero que en la propuesta de convenio la misma firma rebajó a 8 millones. La situación se complica aún más con la postura de Sareb, que con una deuda de 6 millones de euros no parece dispuesta a apoyar el plan de salvación de Urbas.

El conflicto legal y financiero en el que está envuelta la constructora podría tener consecuencias significativas para su futuro, así como para sus acreedores y accionistas. Mientras Urbas lucha por demostrar su viabilidad, los administradores concursales insisten en que el plan presentado no es sostenible, lo que podría llevar a la empresa a la liquidación si no logra convencer a la masa acreedora antes del 4 de mayo.

La batalla legal y financiera se intensifica en un escenario en el que el tiempo juega en contra de la constructora, que debe demostrar su capacidad para saldar sus deudas y evitar un escenario de quiebra que afectaría a cientos de trabajadores y proveedores





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