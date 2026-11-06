Universidad de Zaragoza descubre nuevo anfibio fósil de hace 66 millones de años

Investigadores de la Universidad de Zaragoza y socios internacionales identifican Synorerpeton ribagorzana, una nueva especie de anfibio hallada en Arén, Ribagorza, que vivió justo antes de la extinción de los dinosaurios.

Un equipo de investigación internacional liderado por la Universidad de Zaragoza ha logrado identificar una nueva especie de anfibio extinto que habitó la península ibérica hace aproximadamente 66 millones de años, justo antes del impacto del asteroide que provocó la extinción masiva de los dinosaurios no avianos. Los fósiles que permitieron este descubrimiento provienen del yacimiento de Blasi, ubicado cerca de la localidad oscense de Arén, en la comarca de la Ribagorza, y fueron recuperados durante una campaña paleontológica realizada en 1997.

Revisión de fósiles en el Museo de Zaragoza

El material fósil incluye más de 80 restos óseos, entre los que se encuentran fragmentos craneales, vértebras y diversos elementos del esqueleto, los cuales se conservan en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Aunque parte de este material ya había sido estudiado previamente, hasta la fecha no existían suficientes evidencias para determinar que pertenecían a una especie diferente a las ya conocidas. La revisión exhaustiva de estos ejemplares fue decisiva para el hallazgo, permitiendo a los investigadores reunir las pruebas necesarias para describir una nueva entidad taxonómica.

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Características únicas del Albanerpetontidae

La nueva especie, clasificada dentro del grupo de los albanerpetóntidos, presenta características anatómicas muy particulares que la diferencian de otros anfibios similares a salamandras. Estos animales medían menos de cinco centímetros y poseían piel seca y escamosa, garras queratinosas, párpados funcionales y un sistema de captura de presas basado en una lengua de proyección rápida, similar al de los camaleones actuales. Habitaron los ecosistemas terrestres durante buena parte del Mesozoico, un periodo comprendido entre hace unos 245 y 65 millones de años.

Colaboración científica internacional

En el estudio han participado especialistas de la Universidade NOVA de Lisboa en Portugal, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) y el Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CERCA). El trabajo fue liderado por Alexandre R. D. Guillaume, de la Universidade NOVA de Lisboa, bajo la supervisión de Miguel Moreno-Azanza y Eduardo Puértolas-Pascual. La idea original surgió cuando se contactó a Alexandre para revisar el material en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, ya que se sabía que había ejemplares sin describir y sin identificar, y él ya trabajaba con fósiles similares del Jurásico Superior de Portugal.

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Homenaje al territorio y la geografía

El nombre de la nueva especie, Synorerpeton ribagorzana, rinde homenaje al territorio en el que fue descubierta. El término Synorerpeton procede del griego antiguo y puede traducirse como "el animal que se arrastra en la frontera", aludiendo tanto a su proximidad al límite geológico entre el Cretácico y el Paleógeno como a la ubicación del yacimiento, cerca de la frontera entre Aragón y Cataluña. Por su parte, el epíteto ribagorzana reconoce a la comarca de la Ribagorza y al río Noguera Ribagorzana, que delimita parte de la frontera entre ambas comunidades autónomas.

Importancia científica del yacimiento de Blasi

El yacimiento de Blasi tiene un especial interés científico por su antigüedad y localización, ya que los sedimentos que contienen los fósiles se depositaron aproximadamente medio millón de años antes del impacto del asteroide que marcó el final del Cretácico. Esta cronología permite estudiar los ecosistemas que existían en Europa inmediatamente antes de una de las mayores extinciones masivas de la historia de la Tierra. Los resultados apuntan a que los albanerpetóntidos experimentaron importantes cambios anatómicos a lo largo del tiempo, lo que podría indicar un cambio ecológico entre las especies del Jurásico y el Cretácico Inferior, que eran más gráciles, y las del Cretácico Superior y el Cenozoico, que eran más robustas.