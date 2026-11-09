Universidad Alfonso X el Sabio financia su campus en Málaga con 55 millones del BEI y entidades bancarias

La UAX recibe 55 millones del BEI, Triodos, Unicaja e Ibercaja para el campus de Málaga, donde estudián 4.500 alumnos. El proyecto suma 45 millones propios y abre en septiembre 2025.

La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) ha cerrado una operación financiera histórica con un préstamo de 55 millones de euros, una cifra significativa para el sector educativo superior. Esta financiación proviene de un consorcio integrado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), Triodos Bank, Unicaja y Ibercaja. El capital destinado servirá exclusivamente para el desarrollo integral del nuevo campus universitario en Málaga. Este proyecto educativo está diseñado para acoger a una población estudiantil total de 4.500 alumnos, marcando un hito en la expansión de la institución en el sur de España.

Financiación y estructura del capital del campus

Esta operación de deuda conjunta es inusual en el ámbito de la educación superior, ya que es un modelo habitual en sectores como la energía, el transporte, la sanidad o las infraestructuras públicas. La Universidad Alfonso X el Sabio complementa esta aportación externa con 45 millones de euros de sus propios fondos. Esta combinación de capital privado y financiación bancaria internacional demuestra la solidez del modelo de negocio de la UAX. La universidad mantiene que esta estrategia de financiación es independiente de la operación mediante la cual el fondo británico Cinven acordó adquirir una participación mayoritaria en la UAX a CVC el año pasado.

Also read Dos tiroteos en la Universidad Estatal de Winston-Salem dejan un muerto y tres heridos

Inversiones estratégicas y participación internacional

El esquema de inversión incluye la participación de Mubadala, el fondo soberano de Abu Dabi, junto con el fundador de la Universidad Alfonso X el Sabio, Jesús Núñez. El equipo directivo de la institución también figura como parte esencial de esta estructura de capital, asegurando la alineación de intereses en el desarrollo del nuevo centro. La participación de entidades bancarias especializadas como Triodos Bank, conocida por su enfoque ético, sugiere una alineación con criterios de sostenibilidad. La operación representa una apuesta clara por la internacionalización y la modernización de la oferta académica en Andalucía.

Apertura del campus y crecimiento estudiantil

El campus de Málaga está previsto que abra sus puertas en septiembre de 2025, momento en el que comenzará a operar con normalidad. La institución acaba de inaugurar su segundo curso académico con más de 1.300 estudiantes, lo que indica un crecimiento del 160 por ciento respecto a los 500 alumnos del primer año. Esta tasa de captación de alumnos supera las expectativas iniciales y valida la demanda de formación en la región. La expansión demográfica refleja la confianza de los estudiantes en la calidad de la oferta académica y las instalaciones del nuevo centro.

Advertisement

Infraestructuras y capacidad instalada en Málaga

Las instalaciones del campus se encuentran ubicadas en una parcela de más de 27.000 metros cuadrados, un espacio suficiente para garantizar el desarrollo futuro de la universidad. Las obras han completado ya su segunda fase, lo que permite el inicio inmediato de las actividades académicas y de investigación. Entre las instalaciones completadas destacan un hospital virtual de simulación, una herramienta avanzada para la formación sanitaria. Además, el campus cuenta con un laboratorio de fabricación digital, instalaciones deportivas de alto rendimiento y un auditorio para eventos académicos.

Impacto en el mercado educativo y próximos pasos

La inversión de 55 millones de euros junto con los 45 millones propios posiciona a la Universidad Alfonso X el Sabio como un actor clave en el mercado educativo español. La entrada en operación del campus en septiembre de 2025 marcará el inicio de una nueva etapa de crecimiento para la institución en el sur de España. La presencia de fondos internacionales como Mubadala y el BEI otorga a la UAX una proyección global. Se espera que la capacidad de acogida de 4.500 alumnos se consolide en los próximos años, reforzando el ecosistema universitario de Málaga.