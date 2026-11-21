La coordinadora de UPC advierte sobre los riesgos de un gobierno de PP y Vox en Canarias. La lista agrupa a la izquierda en las elecciones generales del 29N.

La candidata al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Ana Collado, ha lanzado una advertencia contundente sobre las consecuencias políticas y sociales que podría traer consigo una victoria de la derecha española. Collado, profesora de filosofía y figura clave en la política canaria, asegura que los retrocesos en derechos fundamentales ya son visibles en aquellas comunidades donde gobierna la extrema derecha. Esta postura define el tono de la campaña electoral para las elecciones generales del 29N.

Estrategia de Confluencia de Fuerzas de Izquierda

Unidad del Pueblo Canario (UPC) se presenta como una respuesta única en el panorama político nacional, habiendo sido la primera candidatura en cerrar sus listas en toda España. Esta formación ha logrado aglutinar a casi toda la izquierda en las Islas Canarias, incluyendo formaciones como Nueva Canarias, Podemos, Izquierda Unida y el Movimiento Sumar, del cual Collado es la coordinadora. La creación de esta alianza no ha sido sencilla, ya que las distintas agrupaciones han tenido que dejar atrás rencillas, frustraciones y rencores históricos para sentarse a negociar.

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Collado describe este esfuerzo como una demostración de inteligencia colectiva, tolerancia y generosidad política. A pesar de tener cada actor político mucha "mochila" de diferencias ideológicas previas, el grupo ha logrado priorizar el contexto electoral. Esta unidad permitió a la candidatura estar preparada no solo para las elecciones autonómicas y municipales, sino también para adaptar su estrategia al adelanto de las elecciones generales, manteniendo una cohesión interna notable frente a la fragmentación habitual.

Apoyo Nacional y Figuras Clave en la Campaña

La relevancia de esta coalición regional ha trascendido las fronteras de Canarias, atrayendo el interés de líderes nacionales que buscan fortalecer sus alianzas estratégicas. Tanto Irene Montero como Ada Colau han visitado o están previstas para visitar la comunidad autónoma con el fin de apoyar activamente a la UPC. Esta participación de figuras de alcance estatal, a pesar de las diferencias políticas que mantienen a nivel federal, se interpreta como una manifestación de inteligencia política.

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La estrategia busca movilizar todos los recursos, energías y voluntad política posibles. El objetivo central es demostrar a la ciudadanía que el modelo de derecha que confrontan sería especialmente lesivo para Canarias. Al unir fuerzas, la coalición intenta amplificar su mensaje y evitar la división del voto progresista, asegurando que las distintas vertientes ideológicas dentro de la izquierda sientan que sus reivindicaciones están representadas en la lista única.

Impacto Social y Retroceso en Derechos Fundamentales

Una de las líneas rojas que trazan en la campaña es la protección de los derechos sociales consolidados. Ana Collado calificaría de "tragedia" la posibilidad de un gobierno formado por el Partido Popular (PP) y Vox, describiendo a una Canarias bajo esa administración como empobrecida, intolerante y desigual. La candidata argumenta que no se trata de meter miedo, sino de reflejar la realidad observable en otras comunidades autónomas donde estas fuerzas ya ostentan el poder ejecutivo.

Desde una perspectiva personal, Collado, de 63 años y casada legalmente, ha expresado la vulnerabilidad que siente ante la posibilidad de que estos derechos cambien. Para ella, cualquier intento de modificar el marco legal actual sobre matrimonios, feminismo, derechos LGTBI, eutanasia y aborto sería un retroceso increíble. Estos derechos son considerados propios de una sociedad moderna y europea, y su erosión afectaría directamente la vida cotidiana de las ciudadanas y ciudadanos.

Modelo Político y Experiencia Local Contrastada

La advertencia se refuerza con ejemplos concretos de la gestión política en las islas. Collado señala el ejemplo de los gobiernos de Coalición Canaria y el PP junto a Vox en Tenerife y Lanzarote. En estas zonas, aseguran que ya se están observando los primeros indicios de los retrocesos que predicen a nivel nacional. Estos casos sirven como prueba empírica de su tesis sobre el impacto negativo de la convergencia entre la derecha tradicional y la extrema derecha en las políticas públicas canarias.

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Más allá de la retórica electoral, la coalición ha buscado anclar sus propuestas en el apoyo social y sindical. El miércoles 18, más de 40 asociaciones y organizaciones firmaron un manifiesto base que respalda la candidatura. Este respaldo busca garantizar que las reivindicaciones de mejorar las condiciones de trabajo y seguir subiendo salarios estén presentes en el discurso. Asimismo, se apuesta por la intervención estatal en el mercado de alquiler para frenar la precariedad residencial que afecta a la población canaria.

Consecuencias Legislativas y Escenario Electoral

El contexto nacional añade una capa de urgencia a los mensajes de la UPC. Existe una percepción entre la izquierda canaria de que la suma de fuerzas conservadoras podría alterar el balance de poder. La estratega política Sergio Ramos ha señalado que si el PP y Vox alcanzan 175 escaños y les falta solo uno para la mayoría absoluta, la primera llamada de Mario Feijóo sería directamente a Fernando Clavijo. Este escenario hipotético subraya la importancia de la resistencia electoral que UPC intenta construir.

La unidad del Pueblo Canario representa, por tanto, no solo una lista electoral, sino una apuesta por un modelo de sociedad que prioriza la justicia social y la defensa de las libertades individuales. Con una estructura de gobierno que incluye a colectivos y asociaciones civiles, la candidatura busca ofrecer una alternativa clara a la derecha, enfatizando que la fragmentación es el enemigo común. El éxito de esta estrategia de confluencia quedará definido por la capacidad de la coalición para convertir el apoyo social en votos concretos el 29 de noviembre.