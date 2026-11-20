Espinosa de la Aguila denuncia la crisis de infancia en el Día Mundial de la Infancia. Señala la pobreza infantil estructural en España y los desafíos globales como la violencia y el clima.

Espinosa de la Aguila, representante de Unicef en España, ha utilizado el Día Mundial de la Infancia para señalar la gravedad de la situación actual de la niñez mundial. La agencia de la ONU advierte que millones de niños y niñas sufren consecuencias directas de la violencia, las crisis climática s, la desnutrición y los fenómenos extremos. Esta alerta resalta la falta crítica de acceso a servicios básicos esenciales en diversas regiones.

La situación de pobreza infantil en España presenta una tendencia alarmante que contrasta con los avances en otros indicadores sociales. Espinosa de la Aguila lamenta que el país mantenga la tasa más alta de pobreza entre los niños mientras la tasa que afecta a los adultos disminuye. Esta disparidad se ha logrado gracias a las medidas adoptadas recientemente para apoyar a la población mayor.

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Estructura Económica y Falta de Recursos

La portavoz de Unicef España califica este desajuste como una situación estructural que requiere atención urgente. Considera que una medida muy demandada por la organización desde hace tiempo es fundamental para remediar este problema. La implementación de políticas robustas permitiría sacar a muchos niños y niñas de la situación de pobreza infantil de manera definitiva.

Las consecuencias de esta pobreza se manifiestan en privaciones materiales concretas y diarias. Los niños no pueden acceder a una alimentación adecuada con la cantidad de proteínas suficientes de alimentos frescos. Tampoco pueden disponer del material escolar necesario para su educación formal.

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La exclusión económica también impide participar en actividades sociales educativas básicas. Muchos niños no pueden asistir a una excursión en el colegio por falta de recursos económicos. Además, carecen de una temperatura confortable o un espacio adecuado para estudiar en casa, lo que dificulta su rendimiento académico.

Impacto en el Desarrollo Cognitivo y Social

Estas carencias tienen efectos profundos que van más allá de la necesidad material inmediata. La situación limita seriamente las oportunidades de desarrollo cognitivo, afectivo, social y emocional de la infancia. Un entorno de privación constante obstaculiza el crecimiento integral necesario para la vida adulta.

Los grandes problemas que afectan a la infancia hoy en día incluyen desafíos vinculados a la salud mental y al entorno digital. La presión de las redes sociales y la ansiedad son preocupaciones crecientes entre los jóvenes. Estos factores digitales se suman a las dificultades tradicionales, creando un escenario complejo.

Voz de la Infancia en las Elecciones

En el contexto de los comicios recientes, los niños y adolescentes han formulado preguntas a los candidatos sobre sus mayores preocupaciones. Entre los temas destacados están el problema de vivienda en las familias que tienen niños y los problemas en redes sociales. También se ha abordado la salud mental y la situación de los niños que viven en otros lugares del mundo.

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Espinosa de la Aguila recuerda que aunque los niños no votan, son los principales destinatarios de las decisiones políticas. Ningún gobierno debería perder de vista su bienestar a lo largo de una legislatura. La voz de la infancia debe guiar las políticas públicas para garantizar un futuro más justo.