Unicaja explora la adquisición de Wizink Bank para impulsar su crecimiento en crédito al consumo

Unicaja, con una sólida posición financiera, negocia la adquisición de Wizink Bank para expandirse en el sector del crédito al consumo, aprovechando su excedente de capital y buscando oportunidades de crecimiento estratégico. Wizink, por su parte, enfrenta desafíos financieros y regulatorios.

Unicaja , entidad bancaria andaluza, está explorando activamente la posibilidad de adquirir Wizink Bank, financiera especializada en crédito al consumo . Según un comunicado emitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Unicaja está negociando con el fondo Värde, propietario de Wizink , una alianza estratégica o una operación corporativa que le permita expandirse en el sector del crédito al consumo , un área clave dentro de su plan estratégico.

Esta iniciativa representa un paso significativo en la estrategia de crecimiento de Unicaja, que busca aprovechar su sólida posición financiera y su excedente de capital, uno de los más grandes entre los bancos cotizados españoles, para consolidar su presencia en nichos de mercado específicos. La entidad, liderada por su presidente, José Sevilla, y su consejero delegado, Isidro Rubiales, ha definido un plan para el crecimiento orgánico y mediante adquisiciones o alianzas estratégicas, descartando grandes fusiones y enfocándose en oportunidades que impulsen su rentabilidad. La contratación de PwC y Uría Menéndez como asesores para la transacción demuestra el interés y la seriedad de Unicaja en esta operación, que podría transformar el panorama competitivo del sector financiero español.

Wizink, por su parte, ha enfrentado desafíos significativos en los últimos años, incluyendo litigios relacionados con el cobro de intereses y la incertidumbre generada por la regulación del crédito al consumo. La situación se ha agravado por las recientes propuestas regulatorias del Ministerio de Economía, que limitan los tipos de interés de los préstamos al consumo, lo que ha impactado negativamente en su modelo de negocio. Wizink, que previamente exploró diversas opciones para impulsar su crecimiento, como la venta de activos o una salida a bolsa, ahora se encuentra en un punto crucial de su trayectoria.

La entidad ha intentado reorientar su estrategia, enfocándose en la banca de empresas, después de haber experimentado dificultades en el mercado de préstamos al consumo para particulares. La reestructuración del pasivo de la compañía en 2022 y la cesión de parte de su capital a un grupo de bonistas, liderados por Beach Point y Monarch, son ejemplos de los desafíos financieros que ha enfrentado Wizink.

Esta situación contrasta con la sólida situación financiera de Unicaja, que ha logrado resultados positivos en los últimos ejercicios, incluyendo un aumento significativo de beneficios y un incremento en el pago de dividendos a sus accionistas. La fortaleza de su capital, con una ratio CET1 muy superior al objetivo, le proporciona la capacidad financiera necesaria para llevar a cabo esta operación y otras iniciativas de crecimiento. La adquisición de Wizink, que tiene sus raíces en la división de tarjetas de crédito del Banco Popular, podría representar una oportunidad para Unicaja de diversificar su cartera y fortalecer su posición en el mercado, siempre y cuando la transacción sea beneficiosa para ambas partes.





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