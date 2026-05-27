Una trama ofreció 50.000 euros a Carmen Pano para que cambiara su testimonio sobre la entrega de dinero al PSOE, según un auto de la Audiencia Nacional

Un auto judicial de la Audiencia Nacional revela que una organización intentó sobornar a la empresaria Carmen Pano con 50.000 euros para que modificara su declaración sobre la entrega de 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE. La investigation señala a Ismael Oliver y Leire Díez como responsables de la negociación. El caso, vinculado al Tribunal Supremo, involucra también al chófer Álvaro Gallego y a entregas de dinero en bolsas.

Un auto de la Audiencia Nacional , al que ha accedido laSexta, revela que una trama intentó desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE ofreciendo 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano para que alterara su testimonio.

Pano había declarado anteriormente haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE. Ismael Oliver contactó a Leire Díez para negociar con Pano, sugiriendo que su testimonio era crucial. Tras recibir autorización de Díez, Oliver y Díez discutieron cómo "comprar" el testimonio de Pano, materializando la oferta de 50.000 euros a través de Leticia de la Hoz Calvo.

El auto del juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso laSexta, recoge este ofrecimiento de la trama a Carmen Pano, a quien el punto de partida de este punto es la declaración de Pano en sede policial en la que aseguró haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE.

Tras ser citada para volver a declarar, Ismael Oliver se puso en contacto con Leire Díez para advertirla de que esa declaración era "importante" y que "Tras lograr la autorización de Leire, ambos comienzan a conversar acerca de los pormenores de lo que ellos denominan como "negociación", evidenciándose del literal de la conversación que su intención podría pasar por llevar a cabo lo que denominan como su "compra": Así, el auto desprende de forma indiciaria que ese ofrecimiento se materializó, cuantificado en un importe de 50.000 euros y El pasado 9 de abril, la empresaria Carmen Pano confirmó ante el Tribunal Supremo que le llevó dinero al empresario Víctor de Aldama para el tema de la operadora y los negocios que tenía con Claudio Rivas.

En su declaración, confirmó que le llevó efectivo a su despacho en Alfonso XIII: En su declaración, dijo que la primera vez fue en taxi y la segunda le llevó el chófer Álvaro Gallego, quien aseguró ante el Tribunal Supremo que a la sede del PSOE. El testigo explicó, como ya ha hecho en varias ocasiones, que llevó a la empresaria en su coche a las inmediaciones de la sede del PSOE "para transportar una bolsa con billetes" porque lo vio "de reojo"; aunque, aseguró, ella no le dijo si llevaba "dinero o caramelos".

Era una bolsa de plástico transparente abierta y metida en otra de cartón "color tierra" y con dos asas que, según la versión de Carmen Pano guardaba 45.000 euros en efectivo. La empresaria sostiene que hizo otra entrega de la misma cantidad otro día





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