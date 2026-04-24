Una tarde agridulce en la Maestranza: Luque salva una corrida sin alma

La corrida del viernes de farolillos en Sevilla dejó una sensación de decepción debido a la falta de casta de los toros de Juan Pedro Domecq. Daniel Luque fue el único torero que logró destacar, salvando una tarde que amenazaba con ser un fracaso total con su actuación en el cuarto toro.

Las tardes en Sevilla a veces no se rompen con estruendo, sino que se desvanecen lentamente, dejando tras de sí una sensación de decepción para el aficionado que busca una explicación que nunca llega.

El reciente viernes de farolillos en la Maestranza fue un claro ejemplo de esto. La corrida, con toros de Juan Pedro Domecq, presentaba animales impecables en su conformación, bien parejos y de buen tipo, pero carentes de la esencia que define al toro bravo: fondo, casta, bravura y, en definitiva, alma. Esta falta de sustancia dejó un vacío palpable en el ruedo, una sensación de insatisfacción que marcó el desarrollo de la tarde.

En este escenario desolador, la figura de Daniel Luque emergió con fuerza, demostrando el excelente momento de forma que atraviesa. Desde el inicio, Luque mostró su temple y habilidad, recibiendo al primero con verónicas de gusto y buscando alargar la embestida del toro con la muleta, aunque esta se apagó rápidamente.

A pesar de la falta de transmisión por parte del toro, Luque se mantuvo firme y decidido, intentando extraer lo máximo posible de cada encuentro, tanto por el derecho como por el izquierdo, siempre por encima, hasta lograr una estocada eficaz que cerró su labor con dignidad. Sin embargo, su actuación más destacada llegó con el cuarto toro, un animal con más genio que clase, de aquellos que no facilitan nada al torero.

Fue entonces cuando Luque se mostró en su máxima expresión, pisando terrenos comprometidos con autoridad, templando desde el poder y realizando una faena de imposición, de raza y de torero consumado. El epílogo, con sus característicos luquecinas, encendió a la Maestranza, culminando con una estocada rotunda que le valió una merecida oreja, salvando una tarde que amenazaba con ser un completo fracaso.

La tarde también estuvo marcada por un respetuoso minuto de silencio en memoria de María Luisa Guardiola, ganadera, fundadora y presidenta de Andex, una figura muy querida por la afición sevillana y suegra del actual teniente de hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. La Infanta Elena de Borbón presidió el palco maestrante, siendo objeto de un brindis por parte de Pablo Aguado, quien le dedicó el tercer toro de la tarde.

Sin embargo, la decepción generalizada por la falta de calidad de los toros se reflejó en la cantidad de almohadillas que cubrieron el ruedo a la retirada de los matadores. Juan Ortega, por su parte, intentó imponer su concepto de toreo, buscando la lentitud, el temple y el orden en la embestida, pero sus toros, nobles pero desclasados, nunca le ofrecieron el punto necesario para desarrollar su arte.

A pesar de algunos momentos de lucidez, especialmente al inicio del quinto, su actuación se diluyó sin dejar un eco duradero. Pablo Aguado también se movió en esa línea de pureza, mostrando destellos de calidad en su primero, pero sin lograr el acople definitivo que marca la diferencia en Sevilla.

En definitiva, una tarde marcada por la falta de emoción, donde solo la actuación de Daniel Luque evitó que la jornada cayera en el olvido, demostrando que cuando falta el toro, todo lo demás pierde importancia. La Maestranza, exigente y apasionada, anhela la emoción y la verdad en el ruedo, y en esta ocasión, la ausencia de estas virtudes dejó un sabor amargo en el paladar de los aficionados





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