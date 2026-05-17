Una semana de entretenimiento en directo

Esta semana, los y los presentarán programas diferentes, con invitadas e invitados, con nuevas colaboradoras e invitadas que no te dejarán indiferente. Mañana va a ser una semana muy enigmática y emocionante.

Esta semana llega un nuevo capítulo del lunes 18 al domingo 24 de mayo, te proponemos programas diferentes, con invitadas e invitados que te harán pasar un buen rato.

Son una apuesta estratégica por el entretenimiento en directo que, además, esta semana llega con sorpresas, con nuevas colaboradoras e invitadas que no te dejarán indiferente. Ángela Fernández y Valeria Ros, acompañadas de los mejores colaboradores, analizan la información más viral e impactante que se mueve en redes sociales. Te cuentan las últimas tendencias, los aspectos más relevantes y cómo se plasman en los diferentes medios.

Hoy en El Recreo, Laura del Val hace un alegato en defensa de las "señoras castellanas" y nos enseña a usar el sticker perfecto para cuando nuestro amigo sea infeliz y nosotros no. En Play - La Retaguardia - el día 12/05/2026, Inés Hernand aprovecha el arranque del programa para agradecer a Lamine Yamal por posicionarse a favor del pueblo palestino, aunque le suponga perd.... Todo lo demás vendrá después o ya ha pasado.

Un programa lleno de personas con sus más y sus menos, pero sobre todo con sus más. Le sostiene mientras seguirá aprendiendo de música y enseñando de pensamiento crítico y de la vida en general. El resto del equipo también con taras varias, todas soportables, queribles y amables aportan retranca, cultura y buen rollo.

Y ninguno de ellos está a la altura de sus invitados, porque sí, también habrá música, mucho humor y colaboradores de nota que aportarán perfiles creativos y conocidos del ámbito audiovisual y cultural. No se analiza: se recuerda, se discute y se deforma. Diálogos de un podcast ligero y personal de un grupo de amigos que recuperarán las películas y series que marcaron sus vidas, invitando al espectador a mirar atrás y reencontr...

En MyMoviesTV, Manuel Regueiro y José M. Blanco (La Promesa) y Loren Mairena y Rafa Álamos (Valle Salvaje) cuentan su mejor chiste. También están presentes Patricia Espejo, Dani y Arturo y su colaboradores que hacen hablar de humor y sus contexto. Javi Hoyos es el presentador del programa y lo aborda con humor, rigor y espíritu crítico.

En cada episodio, le sorprenden con preguntas claves sobre la digitalización y habilidades pero sin olvidarse de las colaboradoras agradables y las personas favoritas. CAPTURE es un videopodcast de Javi Hoyos que explora, con humor y mirada crítica, cómo sobrevivimos (o no) al mundo digital. Porque desafían al algoritmo y arrojan un poco de espíritu crítico para mirar el mundo a través de la cultura pop.

El medio perfecto para dialogar, confrontar, desarrollar la tolerancia y una herramienta útil para comprender mejor los temas que abordamos. En Playz, a partir de este mes, la colección Las 'personas favoritas' podrán compartir sus ideas y propuestas en una colección con un programa y una entrevista. En este capítulo, la cómica y guionista Patricia Espejo es la persona favorita de Dani y Arturo y marcará la conversación con humor.



En cuanto a Playz y su colección, producirá contenido relacionado con los canales oficiales y el portal RTVE Play. En MyMoviesTV, también se producirá con motivo de la celebración del Día Mundial de la Comunicación, la próxima semana





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