Una sala secreta de la muralla árabe de Madrid abre al público por las Jornadas Europeas de Arqueología

Descubren una sala oculta en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid que alberga restos de la primera muralla árabe de la ciudad, con evidencias de su origen militar y evolución hasta el siglo XIX. El espacio, fruto de más de veinte años de excavaciones, ofrece una ventana a los inicios de Mayrit.

El museo ha abierto recientemente al público un espacio de difícil climatización con motivo de una visita especial dentro de las Jornadas Europeas de Arqueología.

En su interior se pueden observar muros de diversas épocas, incluyendo uno de la muralla emiral original que data del siglo IX. Uno de los secretos mejor guardados de la Galería de las Colecciones Reales es una sala separada del museo por unas puertas de madera ubicadas al fondo de la planta A, la dedicada a los Austrias.

A través de estas puertas se accede a una parte del pasado militar de Madrid: enormes lienzos de muralla construidos y reparados durante diferentes periodos, que aportan abundante información sobre la primera época de la actual capital de España, cuando apenas era un enclave defensivo de segundo orden. La sala conserva restos de la primera muralla árabe, sobre la que se superpusieron reformas medievales y arreglos que llegan hasta el siglo XIX, conformando el espectacular conjunto que se conserva hoy.

Estos restos se han mantenido fuera de la vista del público hasta hace pocos días, cuando la galería abrió sus puertas a medio centenar de personas durante visitas guiadas por las Jornadas Europeas de Arqueología. La zona conservada corresponde a un recodo de la muralla antigua que rodeaba un terreno elevado sobre el río Manzanares, donde los árabes aprovecharon esta orografía para establecer una fortaleza defensiva.

La construcción formaba parte del sistema de protección del Emirato de Córdoba, que por entonces gobernaba la región y necesitaba espacios cercanos a Toledo -la capital de la zona- que sirvieran como baluartes. Es ahí donde nace la guarnición que se convertiría en Mayrit, el origen de Madrid. La sala alberga una pequeña muestra visible de esta primera construcción, así como parte de una torre.

Ambas están casi adosadas a los cimientos de hormigón construidos para sujetar parte de la estructura de la catedral de La Almudena. Su ubicación fue revelada durante la visita por Álvaro Soler, jefe del departamento de la Real Armería del Palacio Real de Madrid, un medievalista especializado en la arqueología de este periodo.

En el mismo recorrido, Soler señalaba las diferentes capas de la muralla, explicando que la mayor parte de la original se encuentra escondida bajo cimentaciones y muros de contención construidos entre los siglos XVI y XIX para evitar que la ciudad se deslizara hacia el río. La sala se encuentra frente a la muralla, en un lugar donde originalmente no había nada más que un barranco.

Ahora estaríamos en el aire, en la caída de Madrid hacia el Manzanares, bromeaba situando a los presentes en el aspecto que tendría el lugar durante la Edad Media. Los hallazgos de esta sala y la contigua parecen confirmar la potencia militar de la plaza madrileña, con una muralla de gran anchura y porte, lo que sugiere cierta importancia estratégica, tanto para resistir acometidas cristianas -poco frecuentes en el momento de su construcción- como posibles revueltas internas, más peligrosas en ese momento.

La sala secreta de la muralla es el resultado de más de dos décadas de excavaciones. Aunque se conocía su posible ubicación por documentos históricos, no fue hasta cerca del año 2000 cuando una primera fase arqueológica localizó el trazado, complementada por otra segunda fase entre 2007 y 2010, que documentó los lienzos de la muralla y las edificaciones anexas. Entonces se cubrió con encofrados para que la obra del museo avanzara y a la vez quedara protegida la muralla.

En 2018 comenzó su estudio y musealización, ya con el edificio de la Galería de las Colecciones Reales terminado. Además de recuperar la muralla, se reunieron hasta 200 cajas con material arqueológico que cuenta parte de la vida cotidiana de las personas que vivieron aquí, en casas adosadas a los muros. Han aparecido desde candiles del siglo X, un broche cristiano con castillos y leones, e incluso porcelana china, un objeto de lujo en plena Edad Media.

También se encontró un enterramiento cristiano que no se ha podido datar con precisión. Durante la visita, Soler explicó el motivo de que se haya elegido otra parte de la muralla para exponer de forma permanente al público, un espacio que forma parte del recorrido de las Colecciones Reales.

En ese caso, los restos conservados tienen mayor valor porque incluyen partes muy relevantes de la arquitectura fundacional de Madrid: piedras caliza talladas en tiempos del Emirato de Córdoba y la parte inferior de una de las puertas secundarias de la ciudad. El propio medievalista explicaba en un reciente vídeo compartido por la Galería en redes sociales el valor de esta parte de la muralla, la primera construcción de la que se tiene constancia en Madrid





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