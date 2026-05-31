Una propuesta de astrodinámica reduce costes operativos en viajes a la Luna

Una propuesta de astrodinámica ha logrado ahorrar 58,8 metros por segundo de combustible en un viaje a la Luna, lo que puede reducir costes operativos y ampliar las posibilidades para futuras expediciones.

Una propuesta de astrodinámica ha logrado ahorrar 58,8 metros por segundo de combustible en un viaje a la Luna, lo que puede reducir costes operativos y ampliar las posibilidades para futuras expediciones.

La propuesta divide el recorrido en dos fases, una primera en la que la nave abandona la órbita terrestre y se dirige hacia el punto L1, y una segunda en la que la nave inicia el segundo tramo del desplazamiento hacia la Luna. Esta parada intermedia aporta otra ventaja operativa, ya que la nave evita quedar oculta tras el satélite, lo que provoca interrupciones temporales en las comunicaciones.

El estudio recuerda que misiones como la reciente y exitosa Artemis II experimentaron periodos sin contacto al situarse detrás de la Luna, mientras que la nueva propuesta elimina ese problema gracias a la configuración de la órbita seleccionada. El avance fue posible gracias a un marco matemático denominado, que reduce de forma drástica la carga computacional necesaria para estudiar trayectorias espaciales complejas.

Los resultados también cuestionan una idea aceptada durante años, según la cual la forma más eficiente de acceder a las órbitas asociadas al punto L1 consistía en abandonar la Tierra. Sin embargo, las simulaciones revelaron una alternativa distinta, que podría tener aplicaciones mucho más amplias que un simple viaje lunar





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