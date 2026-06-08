Un nuevo estudio sugiere que el apitegromab podría ser útil para reducir la pérdida de masa muscular magra durante el tratamiento con tirzepatida.

Una nueva alternativa para preservar la masa muscular magra durante el tratamiento con fármacos de la familia Ozempic. Un nuevo estudio sugiere que el apitegromab podría ser útil para reducir la pérdida de masa muscular magra durante el tratamiento con tirzepatida .

Los especialistas recomiendan que los tratamientos basados en fármacos de la 'familia Ozempic' se acompañen de un plan nutricional adecuado y un programa de ejercicio que incluya entrenamiento de fuerza. El apitegromab es un agonista del receptor GLP-1 y su mecanismo de acción podría mejorar los resultados de la pérdida de peso en pacientes con sobrepeso u obesidad. El estudio incluyó a 102 adultos con sobrepeso u obesidad que recibieron tirzepatida más apitegromab o tirzepatida más placebo durante 24 semanas.

Los resultados mostraron que quienes recibieron apitegromab perdieron 1,9 kg menos de masa magra que quienes recibieron placebo. La masa magra representó el 14,6 % de la pérdida de peso total en el grupo de apitegromab, en comparación con el 30,2 % en el grupo placebo. Los autores sugieren que el apitegromab podría ayudar a preservar la masa magra durante el tratamiento con tirzepatida y contribuir a mejorar la composición de la pérdida de peso.

Sin embargo, también advierten de que el estudio tiene limitaciones, como su tamaño relativamente pequeño y la exclusión de pacientes con problemas cardiometabólicos





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