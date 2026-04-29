Una noche sin luna: el fenómeno escénico que revive a Lorca y su legado en plena actualidad

La reposición de Una noche sin luna, obra de Juan Diego Botto sobre Federico García Lorca, se ha convertido en un éxito sin precedentes en el Teatro Español, agotando todas sus entradas. La pieza, que reflexiona sobre la memoria histórica y la vigencia de la dictadura, cobra aún más relevancia en un contexto donde resurgen discursos revisionistas. Además, el artículo explora la importancia de preservar la memoria histórica, tanto en España como en Argentina, donde se conmemoran 50 años del inicio de la última dictadura militar.

Había una gran expectativa por Lorca. Pocas horas después de anunciar en junio su programación, el Teatro Español agotó todas las entradas para la reposición de Una noche sin luna en todas sus funciones, del 30 de abril al 30 de mayo.

La obra, escrita e interpretada por Juan Diego Botto y dirigida por Sergio Peris-Mencheta, que ambos estrenaron en 2021, se ha convertido en un fenómeno escénico cinco años después. La última esperanza de conseguir una entrada se esfumó hace unas semanas, cuando el teatro puso a la venta las últimas butacas disponibles, llegando incluso a colapsar la web del coliseo madrileño.

Ahora parece definitivo: solo los más afortunados podrán disfrutar de esta pieza que regresa para despedirse en Madrid antes de sus últimas representaciones en Barcelona, del 1 al 26 de julio, en el Teatre Tívoli. La organista Montserrat Torrent cumple 100 años: 'Perder el oído fue duro, pero en mi interior lo oigo todo'. La expectación generada por esta obra es poco habitual en el teatro. ¿Cuál es su secreto?

Juan Diego Botto, su autor e intérprete, reflexiona sobre este fenómeno. Me gustaría saberlo, pero no lo sé. En parte tiene que ver con el teatro en sí, con las ganas y la necesidad que hay de ver espectáculos en vivo, algo que no puede ser duplicado ni se puede poner en streaming. Y, en parte, supongo que tendrá que ver con la naturaleza de la obra.

Es una pieza que tiene sentido del humor, pero a la vez hablamos de algo que es pertinente, no solo por la enorme figura de Federico García Lorca, sino por la revisión que se hace de la memoria, por enfrentar ese entonces suyo con este entonces nuestro. Este año se cumplen 90 años del asesinato del poeta andaluz. ¿Qué perdimos con él? Mucho.

Para empezar, a Federico García Lorca, posiblemente uno de los mejores dramaturgos que ha tenido España en los últimos siglos, sin duda una de las figuras más relevantes de la poesía mundial y uno de los más avanzados de su tiempo. En ese momento, con su asesinato y el de Miguel Hernández, con el exilio de Alberti, toda una generación que sin lugar a dudas fue la hornada poética más apabullantemente sorprendente que tuvimos nunca quedó aplastada por el golpe de Estado que llevó hasta la Guerra Civil y los 40 años de dictadura.

Perdimos toda una promoción de científicos, poetas y literatos. Perdimos una España que podría haber sido distinta. Una noche sin luna traza, a partir de la vida de Lorca, una mirada sobre nuestro presente. ¿Cree que hoy es más necesaria que hace cinco años?

Pues recuerdo que cuando la terminé de escribir le dije a Sergio que teníamos que darnos prisa en hacerla porque el pequeño auge que había en ese momento de una cierta extrema derecha que reivindicaba la dictadura se iba a pasar y la obra iba a perder vigencia. Lejos estaba yo de adivinar que cinco años después la obra iba a cobrar más relevancia y que toda esta corriente de reivindicar la figura de Franco y lo que fue la dictadura en España iba a tener más peso.

Con lo cual, sí, quizás, desgraciadamente, la obra esté más vigente hoy. ¿Qué pensaría Lorca de haber vivido en el mundo de hoy? Pues no lo sé. Hay muchas cosas que le sorprenderían.

Saber que puede caminar de la mano de cualquier hombre y no tener que ocultar su identidad sexual; o ver que hay bibliotecas en todos los lugares es algo que, sin duda, le sorprendería para bien. Pero ver que la oscuridad de aquella dictadura que terminó con él se está reivindicando otra vez lo haría para mal.

En cualquier caso, la gran pérdida, lo desconcertante, es precisamente lo que no sabemos: qué podría haber aportado Lorca, qué obras maestras hubiera escrito… No sabemos con qué nos habrían sorprendido Hernández si le hubieran dejado vivir más o si Machado no se hubiera tenido que exiliar de esa manera y morir casi de tristeza en Francia. Hablamos de nuestra dictadura, pero ahora se cumplen 50 años del inicio de la argentina. ¿Por qué es importante preservar la memoria histórica?

Al final, la historia que nos precede es el suelo sobre el que caminamos. Estamos aquí por el cúmulo de pequeñas cosas que fueron pasando y que, si las desconocemos, ignoramos cómo hemos llegado hasta aquí. Y es importante estar atento a esas señales. Somos muchos los que hemos perdido familiares a manos de la dictadura argentina y recordar nos permite entender qué pasó, qué falló y qué decisiones nos llevaron a esas noches horribles de largas dictaduras.

Ahora que hay un populista de extrema derecha de nuevo en el gobierno de Argentina, un negacionista de los efectos de la dictadura, es importante recordar para que no vuelva a suceder y el país no termine de nuevo en una espiral de violencia como la que se vivió en el 76





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