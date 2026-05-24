Una lucha contra el fraude fiscal en España: la lucha contra la simulación del traslado de la residencia fiscal a otros países

Hacienda lucha contra el fraude fiscal al analizar patrones de compra, asistencia a citas médicas y redes sociales. Pero no hay una única prueba, los inspectores de Hacienda deben ser prudentes y minuciosos al sospechar la simulación del traslado de la residencia fiscal.

La compra de un coche, el recibo de una peluquería o una foto en un restaurante sirven a los inspectores de Hacienda como pista para averiguar si una persona vive en España y si, por lo tanto, debería tributar en el país, una forma de lucha contra el fraude fiscal que, en ocasiones, acapara todos los focos.

Hacienda no ha podido demostrar que en 2011 vivía en España, una decisión que La AEAT lleva años vigilando la simulación de traslado de la residencia fiscal a otros países con el objetivo de evadir impuestos, una conducta 'extremadamente lesiva para los intereses de la Hacienda Pública', tal y como recoge el Plan de Control Tributario y Aduanero de 2026 En los últimos años, desdereconociendo abiertamente que lo han hecho con el objetivo de pagar menos impuestos.

Muchos de estos creadores de contenido han fijado su residencia en España, aunque ha sido multada con 5,2 millones de euros por no tributar en España entre 1989 y 1993 o la cantante que tiene fijada su residencia en el Principado desde 1992, o su hijo, absuelto después de que la Administración no lograra acreditar que vivió en España más de la mitad del año 2007. Determinar dónde vive un contribuyente es bastante sencillo en la mayoría de los casos, pero para algunos perfiles, como cantantes o creadores de contenido, se convierte en una labor minuciosa de investigación.

José María Peláez explica que hay 'indicios' que llevan a sospechar que personas que no han presentado la declaración de la renta son, en realidad, residentes, como por ejemplo la asistencia a citas médicas, peluquerías o retiradas de dinero en cajeros. Una foto en un restaurante es un indicio, que se puede convertir en prueba con un requerimiento de información al establecimiento incluso directamente si no se cuestiona su veracidad.

Aunque la persona pase más de la mitad del año en otro país puede ser considerada residente si tiene en España su centro de interés económico como la vivienda, las cuentas bancarias o el lugar donde firma sus contratos, entendido como el lugar donde reside su cónyuge, donde están escolarizados sus hijos, donde tiene su gimnasio o su médico.

En el caso de los 'youtubers' que se han trasladado a Andorra: sino se han comprado una vivienda y se han llevado a su familia, 'Hacienda no tiene nada que decir'; pero si retransmiten unos días desde un estudio alquilado y el resto del tiempo lo pasan en España 'por mucho que estén físicamente en Andorra más de 183 días, esas personas siguen siendo residentes en España'.





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