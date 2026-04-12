Una isla en Fiyi emerge de siglos de acumulación de conchas: Un hallazgo arqueológico revela la transformación del paisaje por la actividad humana

Un estudio en Geoarchaeology revela cómo una isla en Fiyi se formó a partir de la acumulación de restos de marisco, demostrando el impacto a largo plazo de la actividad humana en el entorno y desafiando las explicaciones tradicionales sobre la formación de islas.

Tirar restos al suelo no siempre genera efectos inmediatos, pero la repetición constante de esta acción a lo largo del tiempo tiene un impacto significativo en el entorno. La humanidad, en diversos momentos históricos, ha dejado residuos en el suelo, especialmente cuando la tarea de recogerlos requería un esfuerzo mayor que simplemente abandonarlos en el lugar.

Este comportamiento, repetido día tras día, puede dar lugar a la formación de capas que se acumulan bajo la superficie y alteran el terreno con el paso del tiempo. En áreas donde el consumo de alimentos es elevado, como sucede con el marisco recolectado cerca de la costa, estos desechos tienden a amontonarse, ocupando eventualmente más espacio del que inicialmente parecían abarcar. Esta acumulación continua puede incluso crear nuevas superficies que antes no existían como tales. Un estudio reciente proporciona evidencia sobre cómo una isla en Fiyi surgió a partir de la acumulación de conchas. El estudio, publicado en Geoarchaeology, revela que una pequeña isla en Fiyi, situada cerca de Culasawani, en la isla de Vanua Levu, no se formó por la acción de una ola gigante ni por un tsunami, sino por la acumulación de restos de marisco dejados por comunidades humanas hace aproximadamente 1.200 años. La investigación describe un terreno bajo, rodeado de manglares, que durante mucho tiempo fue considerado una formación natural. Sin embargo, el análisis detallado demuestra que esta superficie emergió a partir de residuos acumulados durante generaciones, lo que cambia fundamentalmente la comprensión de cómo se originó ese espacio. Para investigar la composición del subsuelo, el equipo de investigación empleó 20 barrenas manuales, perforando diversos puntos del terreno. Las mediciones realizadas revelaron que la isla se eleva apenas entre 20 y 60 centímetros sobre el nivel del agua durante la marea alta, lo que explica por qué se asumió erróneamente su origen natural. El análisis de los sedimentos demostró que entre el 70% y el 90% del material estaba compuesto por conchas. Además, la presencia de cangrejos excavando en el suelo sacaba fragmentos de conchas desde profundidades de hasta 50 centímetros, confirmando que la acumulación no se limitaba a la superficie. El estudio detallado del terreno reveló que, en lugar de suelo convencional, la composición principal era una masa compacta de restos de moluscos, incrustada en una mezcla de arena y arcilla. No se trataba de conchas dispersas, sino de una acumulación continua que ocupaba todo el volumen del islote. También se encontraron fragmentos de cerámica entre los restos, lo que sugiere una clara actividad humana en la zona. Este tipo de acumulación es coherente con el consumo habitual de marisco en muchas áreas del Pacífico. En otras regiones de Fiyi, como la isla de Viti Levu, se han documentado actividades similares donde se recolectaban grandes cantidades de moluscos en zonas poco profundas. El sitio estudiado se ubica cerca de la desembocadura de un río que proporciona recursos marinos de forma constante, lo que facilitó la repetición de la recolección durante largos períodos. El equipo investigador inicialmente consideró la posibilidad de que un tsunami hubiera sido responsable de la formación de este depósito. Sin embargo, esta hipótesis fue descartada debido a varios factores. El tipo de conchas encontradas no coincide con las especies que suelen ser arrastradas por las olas, ya que predominan especies comestibles que se recolectan de forma selectiva. Además, el espesor de la capa sedimentaria no corresponde con el patrón que deja un tsunami, lo que llevó a descartar esta explicación como la causa principal. El descubrimiento de este sitio ocurrió en 2017 durante un estudio geoarqueológico realizado en la costa norte de la isla de Vanua Levu. Inicialmente, el terreno parecía una extensión más de la costa, rodeado de manglares y un canal estrecho. Solo después de analizar su contorno se confirmó que se trataba de una isla independiente con una superficie aproximada de 3.000 metros cuadrados, similar a la de 15 pistas de tenis. La datación por radiocarbono de varias muestras situó la formación del depósito alrededor de 1.190 años antes del presente, con un margen que abarca desde el año 420 hasta el 1040. Esta concentración temporal sugiere que la acumulación de residuos ocurrió en un período limitado y no de manera dispersa durante milenios. La ausencia de huesos de animales y herramientas de piedra indica que no se trataba de un asentamiento permanente, sino de un lugar utilizado principalmente para el procesamiento de alimentos. El conjunto de datos sugiere que este islote encaja con la definición de un conchero, una acumulación de residuos alimenticios que, con el tiempo, puede dar lugar a la formación de terreno emergido. En otras áreas del Pacífico se han documentado casos similares, donde estructuras construidas sobre pilotes quedaron rodeadas por restos que finalmente crearon una superficie sólida. En este caso específico, la acumulación de conchas permitió que el terreno quedara por encima del nivel del agua en ciertos momentos, funcionando así como una isla





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fiyi Arqueología Conchas Islas Impacto Humano

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

No es una cadena humana iraní defendiendo una central nuclear, es una imagen creada con IADifunden una foto de un grupo de personas rodeando un edificio y dicen que es una cadena humana en torno a una central nuclear en Irán, pero está creada con IA

Read more »

En estado grave un hombre de 52 años tras ser apuñalado por su cuñado en Collado VillalbaLa víctima, de 52 años, permanece ingresada grave tras una agresión en una vivienda familiar.

Read more »

La industria automotriz ante una crisis estructural que exige una respuesta urgenteLa industria automotriz enfrenta una transformación compleja más allá de la electrificación, con márgenes comprimidos, volatilidad de la demanda y un marco regulatorio cambiante. La crisis estructural requiere respuestas empresariales proactivas, en un contexto de competencia internacional y tensiones en la cadena de valor.

Read more »

Muere un hombre tras una pelea en una discoteca de Barbate, CádizLos detalles: La Guardia Civil ha detallado que ya hay un detenido y que las heridas presentes en el cuerpo de la víctima, de 42 años, son compatibles con un traumatismo craneoencefálico.

Read more »

La Hungría de Orbán, de una democracia plena a una «autocracia electoral»La Hungría gobernada por el ultranacionalista Viktor Orbán se ha convertido en el caso más claro de degradación democrática dentro de la UE.

Read more »

Hoy en Netflix, una película de acción vibrante de solo una hora y media: protagonizada por Bruce Willis e ideal para una tarde de sofá y palomitasEl catálogo de Netflix incluye películas de diferentes décadas, entre las que hemos encontrado una auténtica joya recientemente. En este sentido, si te gusta la acción y ya...

Read more »