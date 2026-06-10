Una investigación expone la entrada masiva de productos de asentamientos israelíes ilegales en la UE con trato fiscal preferencial

Un informe de cuatro años basado en miles de documentos revela que productos agrícolas de asentamientos israelíes en territorio ocupado acceden al mercado europeo etiquetados como israelíes, beneficiándose de aranceles reducidos y reembolsos por parte de Israel, con España como uno de los principales puntos de entrada.

Una exhaustiva investigación de cuatro años, realizada por el centro de litigación Global Echo, ha revelado un complejo sistema mediante el cual productos alimentarios procedentes de asentamientos israelíes ilegales, ubicados en territorio palestino y sirio ocupado, ingresan en los mercados europeos.

El informe, titulado 'Importar la ocupación' y con 405 páginas, detalla cómo estos productos son introducidos en países de la UE etiquetados como 'Producto de Israel', aprovechando el régimen fiscal preferencial que Europa concede a los productos israelíes, socavando así la legislación comunitaria y británica. La investigación, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se fundamenta en 30.000 documentos de exportación correspondientes a más de 6.800 envíos alimentarios realizados entre 2017 y 2026, contrastados con datos gubernamentales israelíes y europeos, investigaciones en terreno y entrevistas con altos representantes del sector.

Emily Schaeffer Omer-Man, directora ejecutiva de Global Echo, afirma que se han confirmado las sospechas de décadas: los productos de asentamientos entran ilegalmente en grandes cantidades. Del análisis de los envíos, uno de cada seis (17,2%) procedía de asentamientos, y el 16,7% de las facturas declaraba origen israelí para productos de colonias, representando 13,1 millones de euros en bienes agrícolas.

Incluso cuando las aduanas europeas detectan el origen y aplican aranceles, el Gobierno israelí reembolsa esos costes a los exportadores, creando una exención arancelaria de facto. El 71% de estos productos entran en la UE a través de Francia, Países Bajos y Alemania, por puertos como Róterdam, Marsella Fos, Hamburgo y Múnich. Los principales productos son mangos, aguacates, dátiles, tahini, hierbas aromáticas y cítricos.

España se posiciona como el cuarto país de la UE que más envíos recibe, con el 12% de los envíos de asentamientos destinados a la UE llegando a través de este país hasta septiembre de 2025. De 160 envíos desde Israel a España, 120 contenían productos de asentamientos (dátiles) por un valor mínimo de 4,79 millones de euros, lo que supone que el 75% de los envíos israelíes a España fueron de colonias.

Global Echo no dispone aún de datos suficientes para evaluar el impacto de la prohibición española, establecida en septiembre de 2025, a las importaciones de productos de asentamientos. Estos hallazgos refuerzan los llamamientos para prohibir completamente dichas importaciones en toda la Unión Europea





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