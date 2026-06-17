Una historia de amor a distancia: ¿cómo superaron los obstáculos?

Caty y Álvaro se conocieron en una aplicación de citas y, a pesar de estar a miles de kilómetros, lograron mantener viva su relación durante cuatro años.

Caty llegó a España con la idea de estudiar y conocer otro país, pero ese viaje la llevó a conocer a Álvaro y conocer juntos el amor.

Cuando Caty tuvo que volver a México, ambos entendieron que lo que sentían era demasiado importante como para dejarlo atrás. Así comenzó una historia de amor a distancia que, con el paso de los años, la paciencia y la certeza de querer compartir la vida, los llevó a un destino en común: el altar. Caty llegó a España en 2021, con la idea de estudiar y vivir en otro país, sin saber que ese viaje cambiaría su vida.

En España, ella sabía que uno de los desafíos a los que se enfrentaba era el idioma. Nunca había hablado gallego y quería conocer gente local de la que pudiera aprender todo lo relacionado con la ciudad en la que pasaría algunos meses. Entonces, sus compañeros de piso plantearon la idea de abrirle una cuenta de Tinder, la aplicación para conocer gente nueva, hacer amigos o encontrar citas.

"Mis roomies dijeron: 'vamos a hacerte un Tinder' y claro, de broma en broma empezaron a darle like a un montón de chicos y entre ellos estaba Álvaro", dice a CNN. Del otro lado de la pantalla, Álvaro Garín -28 años- vio su foto en la aplicación y le dio match. No había una mejor coincidencia.

Él estudiaba su máster en Historia y eso fue lo que más le llamó la atención a la joven mexicana, quien pensó que no había nadie mejor que un historiador para aprender sobre la cultura y todo lo que envolvía a la ciudad.

"Fue de primeras una conexión bastante especial", dice Álvaro a CNN. "No me esperaba encontrar algo así en la aplicación y ya después decidimos quedar". Caty y Álvaro en su primera cita en Santiago de Compostela, España. Eran tiempos de la pandemia de covid-19 y en esa primera cita ambos debían acudir con mascarilla, lo que sumó un poco de nerviosismo al encuentro.

"Ese momento fue de 'quítate la mascarilla y conoce a la persona', yo me estaba muriendo de vergüenza", recuerda Caty. "Una parte de mí se marchaba en ese autobús" Después de esa primera cita continuaron las pláticas y los encuentros, en los que se dieron cuenta de que tenían en común más cosas de las que habrían imaginado.

Para ella, hubo una química instantánea; sentía que estaba surgiendo algo muy especial entre ambos, aunque sabía que eso, tarde o temprano, debía terminar.

"Yo fui muy clara y le dije: yo tengo un boleto de regreso a México. Yo no me voy a quedar aquí, lo siento", detalla. Pero esa certeza no fue un impedimento para sostener una relación que, aunque nunca tuvo un nombre, creció en emociones, afecto y vivencias.

"Mientras durase el cuento pues lo manteníamos y el día que ella se fuera pues aquello se acababa", dice Álvaro, aunque el acuerdo establecido no estaba en sintonía con sus sentimientos. Caty recuerda aquella como una despedida muy dura, mientras que Álvaro señala que la tristeza que sintió no la había experimentado antes, y fue precisamente eso lo que lo llevó a seguir con la relación.

"Había notado que una parte de mí se marchaba en ese autobús", dice él. Un vínculo que nunca se apagó El regreso de Caty de España a México fue una combinación de nostalgia y alegría. Por una parte, volvía a ver a su familia, a estar de nuevo en su país y en su casa; por la otra, estaba lejos de alguien con quien sintió una profunda conexión.

"Así como los vi les dije: '¿Qué creen? Conocí a alguien', y se me quedaron viendo como de 'sí, ya sabíamos porque un día estabas queriendo volver a casa y al día siguiente ya no'", precisa. A pesar de estar a miles de kilómetros, lo que sentían no se apagó. Se extrañaban mucho y eso los llevó a tomar una decisión: iniciar una relación a distancia.

A los pocos meses viajaron a Lisboa y, desde entonces, recorrieron juntos diversos destinos cada seis meses. Incluso, Álvaro voló a México para conocer la cultura en la que creció su novia. En esos meses de relación a distancia enfrentaron momentos difíciles. Uno de ellos fue cuando estuvieron nueve meses separados, pero hallaron la manera de mantener viva la relación con conversaciones en línea a diario, detalles inesperados en su aniversario y respectivos cumpleaños, así como cartas escritas a mano.

Fueron cuatro años de relación a distancia en los que ambos sabían que solo había un camino para poder estar juntos





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Amor A Distancia Relación A Distancia Aplicación De Citas Tinder Historia De Amor

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Un incendio en una nave de chatarra en Vicálvaro (Madrid) deja una gran columna de humoLos detalles Hasta el lugar se han trasladado unidades de Samur-Protección Civil con carácter preventivo, mientras que la Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la regulación de tráfico en la zona.

Read more »

SpaceX ya no es una empresa espacial: es una apuesta sobre el poder de MuskLa salida a bolsa de SpaceX no ha sido simplemente la mayor salida a bolsa de la historia. Ha sido, sobre todo, la demostración de que los...

Read more »

Álvaro Nieto, sobre la investigación a Zapatero: 'Probablemente se le puedan imputar delitos muy graves'Hablamos con el director de 'The Objective' sobre los nuevos datos de la presunta trama para lograr influir en el Ejecutivo a través del expresidente para el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Read more »

Hallada una villa romana con mosaicos refinados en una excavación ilegal detenida en RomaLa vivienda se ha relacionado con la antigua Lorium, un complejo de residencias imperiales que se ubicaban a lo largo de la Via Aurelia y en la que tuvieron vínculos emperadores como Adriano y Marco Aurelio

Read more »