Una golden visa a los tribunales: la inesperada reacción de los inversores extranjeros en la Península Ibérica

La seguridad jurídica de los inversores extranjeros en la Peninsula Ibérica está en picada. Un grupo de más de 500 titulares de la golden visa en Portugal se organizan para instar reparaciones al Estado luso por la reciente modificación de la Ley de Nacionalidad, que afecta drásticamente a los requisitos para obtener la nacionalidad. La situación en Portugal se suma a la incertidumbre que rodea a España, donde el ejecutivo de Pedro Sánchez eliminó la golden visa de inversión inmobiliaria. Los expertos del sector ven en estos movimientos un golpe de gracia al atractivo inversor de la región.

La seguridad jurídica de los inversores extranjeros en la Península Ibérica entra en crisis. En Portugal , un grupo de más de 500 titulares de la golden visa (una visa otorgada por el Estado luso a inversores extranjeros) se organizan para instar al Estado luso a reparaciones por la reciente modificación de la Ley de Nacionalidad.

El grupo, compuesto principalmente por ciudadanos estadounidenses pero con representación de múltiples nacionalidades, ha dado aviso sobre la organización de una demanda colectiva en canales de mensajería de forma informal. La discordia radica en el endurecimiento drástico de las condiciones para obtener la nacionalidad: el nuevo texto legal, aprobado tras un pacto entre el Partido Social Demócrata y Chega, duplica el tiempo de naturalización de cinco a diez años para la mayoría de los extranjeros.

El cambio afecta al cómputo de residencia, que comienza a contar desde que la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo (AIMA) emita el permiso de residencia, en lugar de cuando se presenta la solicitud





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