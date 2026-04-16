Una estela de mármol hallada en San Fernando podría ser la primera evidencia física del Templo de Hércules en tierra firme

Una pieza de mármol expuesta en el museo local de San Fernando, Cádiz, se perfila como una posible primera prueba física de la ubicación terrestre del afamado Templo de Hércules, desvinculándolo de la tradicional creencia de su emplazamiento submarino cerca de Sancti Petri. El profesor Antonio Monterroso Checa de la Universidad de Córdoba lidera esta investigación, sugiriendo que la estela, datada en el siglo IV o III a.C., funcionaba como un altar anicónico dedicado a una divinidad de la tríada tiria, revelando un importante aspecto del culto en el Herakleion gaditano y sus zonas comerciales asociadas.

Una inesperada pieza de mármol, que ha permanecido expuesta durante años en una vitrina del museo local de San Fernando , en la provincia de Cádiz , podría arrojar luz sobre una de las incógnitas arqueológicas más fascinantes de la Antigüedad: la ubicación exacta del Templo de Hércules. Tradicionalmente, se ha especulado con la posibilidad de que este importante santuario fenicio se encontrara sumergido bajo las aguas marinas, en las proximidades del imponente castillo de Sancti Petri.

Sin embargo, la investigación encabezada por Antonio Monterroso Checa, profesor de la Universidad de Córdoba (UCO), sugiere una alternativa que sitúa al templo en la parte terrestre del municipio gaditano. Monterroso presentó sus hallazgos este jueves en las jornadas del 'Proyecto Herakleion. Nuevas metodologías para la investigación del patrimonio del santuario de Melkart-Hércules', celebradas en el auditorio del Centro de Congresos de San Fernando. Según el profesor, esta estela de mármol representa una evidencia tangible y significativa: "Hasta ahora teníamos estatuas votivas, honoríficas, heroicas, textos clásicos… indicios, pero no disponíamos de ningún testimonio de culto y este, para mí, lo es". La pieza en cuestión es un bloque pétreo de forma ligeramente piramidal truncada, labrado por sus cuatro caras. Monterroso está convencido de que se trata de una estela o altar secundario anicónico, es decir, sin representación figurada, dedicado a una divinidad de la tríada tiria, compuesta por Melkart, Baal y Astarté, y que se encontraba en las inmediaciones del Herakleion gaditano. Este singular bloque fue descubierto en la década de 1960 en el área del yacimiento de Gallineras-Cerro de los Mártires, en San Fernando. En este mismo yacimiento se han encontrado otros vestigios de gran valor arqueológico, como mosaicos y diversas estructuras, y más recientemente, se han desenterrado hornos, piletas de salazones y restos de tintorerías de púrpura, lo que confirma la importancia de la zona como un centro de actividad económica en época antigua. La interpretación tradicional de esta pieza la consideraba un cipo funerario, una estructura empleada para delimitar tumbas y honrar a los difuntos, o bien un hito de propiedad para marcar los límites de una villa romana. No obstante, el profesor Monterroso, al examinar el bloque marmóreo, se percató de una inscripción oculta en su parte superior, escrita en griego y cuya traducción es 'de Julio'. Esta breve inscripción se convirtió en el punto de partida de su innovadora hipótesis. "De Julio –explica el experto– no puede referirse a todo lo que se veía ante sus ojos, porque las inscripciones de propiedad en época griega y romana tienen unas descripciones y unas medidas precisas sobre el espacio que quieren definir", características de las que carece esta pieza. Además, Monterroso destaca un detalle crucial: las inscripciones de propiedad solían presentarse en el frente del objeto, y esta, en cambio, está finamente labrada también por detrás. La inscripción 'de Julio' llevó a Monterroso a considerar la posibilidad de que la pieza fuera un ara o estela donada por un individuo llamado Julio. La búsqueda de paralelos y comparaciones lo llevó a recordar las patas de mesas de mármol que se han desenterrado en importantes yacimientos de Pompeya y Roma. Su análisis del contexto en el que fue hallada la estela de San Fernando lo impulsó a revisar imágenes de altares fenicios encontrados en el Mediterráneo. Específicamente, encontró similitudes con estelas funerarias de Nora (Cerdeña, Italia), Susa (Túnez) y de los santuarios de Baal y Astarté en Cartago (Túnez), donde se rendía culto a divinidades fenicias a través de piezas de características similares. Monterroso señala que una estela procedente de Lilibeo (actual Marsala, en Sicilia), datada en el siglo IV o III antes de Cristo, periodo coincidente con el apogeo del Herakleion gaditano, presenta un notable parecido con el bloque de mármol de San Fernando. "Sabemos por las fuentes literarias que el culto al Hércules de Tiro todavía era anicónico, incluso en época imperial, y que se mantuvo, aunque Roma y Cádiz estuviera llena de imágenes", relata el historiador, quien procede a mostrar imágenes de estelas similares incrustadas en soportes en Solunto y Selinunte (Sicilia, Italia), en Malta, y en la isla griega de Creta. La presencia de estas estelas en santuarios fenicios de Oriente es habitual, pero también se encuentran en "ambientes comerciales como en Selinunte, donde existió una ciudad griega extraordinaria, llena de grandes templos, pero con recintos en áreas periféricas donde se mercadeaba y se sellaban pactos en torno a esos betilos o estelas de divinidades orientales", explica. El profesor de la UCO también menciona el caso de Pozzuoli, en el Golfo de Nápoles, donde se ha documentado la existencia de un barrio nabateo en la zona comercial, que contaba con su propio templo. En esta área se han desenterrado hasta cinco altares nabateos ante los cuales se discutían y cerraban tratados. Monterroso ilustra este punto mostrando una imagen de una de estas mesas con estelas de época romana dedicadas a Dusarus (o Dusaris), una divinidad adorada por los nabateos. En este contexto, el profesor de la UCO sugiere que en el entorno del santuario de Hércules en San Fernando también debió existir una zona similar. Los textos clásicos hacen referencia a la existencia de la Mansio Ad Herculem, un punto de parada para el descanso, el cambio de caballos, el comercio y el alojamiento. Es precisamente de esta área, según la opinión de Monterroso, de donde podría provenir la pieza que hoy se encuentra en el museo de San Fernando, aportando así una nueva y apasionante perspectiva sobre la historia del Templo de Hércules y su profunda conexión con la tierra gaditana. Esta investigación abre un nuevo camino para la comprensión de las rutas comerciales, las prácticas religiosas y la vida cotidiana en la antigua Gades y sus alrededores





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