Los astrónomos han identificado 20 estrellas pobres en metales situadas sorprendentemente cerca del disco galáctico, lo que sugiere que la Vía Láctea se dio un gran festín a costa de otra galaxia en una etapa temprana de su historia.

Una colección de estrellas inusuales en la Vía Láctea podría ser el resto de una galaxia enana que se tragó hace unos 10.000 millones de años.

Los astrónomos han bautizado a esta antigua galaxia como Loki, en honor al dios nórdico de las travesuras. Este hallazgo podría cambiar la forma en que entendemos cómo evolucionó la Vía Láctea en el pasado remoto. La Vía Láctea es una galaxia gigante que contiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas, según la NASA.

Sin embargo, su tamaño y masa originales siguen siendo un misterio, lo que ha llevado a los científicos a buscar pruebas de las galaxias que se tragó en el pasado para determinar su historia y evolución. Los astrónomos han estado buscando estas pruebas en un cúmulo de estrellas pobres en metales, detectadas a una distancia inusualmente cercana al disco galáctico.

Estas estrellas cercanas al disco despiertan el interés de los astrónomos porque las primeras estrellas del universo estaban compuestas por hidrógeno y helio, y las estrellas pobres en metales suelen asociarse con antiguas galaxias enanas. La baja presencia de metales en estas estrellas, situadas tan cerca del disco galáctico, sugiere que la Vía Láctea se dio un gran festín a costa de otra galaxia en una etapa temprana de su historia.

Este hallazgo podría representar un componente fundamental en la formación de nuestra propia galaxia. Los astrónomos han utilizado datos de más de 1.800 millones de estrellas para crear un mapa de la Vía Láctea, y han identificado 20 estrellas pobres en metales situadas sorprendentemente cerca del disco. Este hallazgo podría cambiar la forma en que entendemos cómo evolucionó la Vía Láctea en el pasado remoto.

Los astrónomos han estado buscando estas pruebas en un cúmulo de estrellas pobres en metales, detectadas a una distancia inusualmente cercana al disco galáctico. Estas estrellas cercanas al disco despiertan el interés de los astrónomos porque las primeras estrellas del universo estaban compuestas por hidrógeno y helio, y las estrellas pobres en metales suelen asociarse con antiguas galaxias enanas.

La baja presencia de metales en estas estrellas, situadas tan cerca del disco galáctico, sugiere que la Vía Láctea se dio un gran festín a costa de otra galaxia en una etapa temprana de su historia. Este hallazgo podría representar un componente fundamental en la formación de nuestra propia galaxia.

Los astrónomos han utilizado datos de más de 1.800 millones de estrellas para crear un mapa de la Vía Láctea, y han identificado 20 estrellas pobres en metales situadas sorprendentemente cerca del disco. Los astrónomos han estado buscando estas pruebas en un cúmulo de estrellas pobres en metales, detectadas a una distancia inusualmente cercana al disco galáctico.

Estas estrellas cercanas al disco despiertan el interés de los astrónomos porque las primeras estrellas del universo estaban compuestas por hidrógeno y helio, y las estrellas pobres en metales suelen asociarse con antiguas galaxias enanas. La baja presencia de metales en estas estrellas, situadas tan cerca del disco galáctico, sugiere que la Vía Láctea se dio un gran festín a costa de otra galaxia en una etapa temprana de su historia.

Este hallazgo podría representar un componente fundamental en la formación de nuestra propia galaxia. Los astrónomos han utilizado datos de más de 1.800 millones de estrellas para crear un mapa de la Vía Láctea, y han identificado 20 estrellas pobres en metales situadas sorprendentemente cerca del disco





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