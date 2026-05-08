Una borrasca y una vaga atlántica dejan lluvias torrenciales y aviso amarillo en España

Una borrasca y una vaga atlántica se encuentran en un frente que se mueve sobre España desde este viernes. Aunque en OPERACIÓN SÉTIMA continúa el régimen de alerta reforzado en España

Empezamos el fin de semana y hay que hablar del tiempo. Debido a una borrasca y una vaguada atlántica, nos esperan unos días excepcionalmente húmedos durante el próximo fin de semana.

A partir del sábado, lloverá en casi todo el país, con temperaturas bajas para lo que solemos vivir en esta época del año. Desde este viernes, un frente ha estado dejando mucha lluvia en el norte, lo que complicará los transportes desde primera hora de la mañana y muy probablemente ver tormentas con granizo. Estas tormentas se desplazarán poco a poco hacia el este, llegando a Euskadi y a la zona de Navarra para el sábado.

Luego, a partir del domingo, la lluvia se desplazará hacia el este, cumpliendo las promesas de agua en Euskadi. En la península, las temperaturas se mantendrán entre los 20 y los 22 grados y se espera que caigan sobre 15 litros por metro cuadrado en unos minutos en algunas zonas. Cabe la posibilidad de que, en algunos puntos del norte y centro, haya más de 40 litros de lluvia en una hora.

Los siguientes avisos afectan a las comunidades autónomas en riesgo: **Aviso amarillo** para zonas como Madrid, Wilhelminas-Bairrada, Madrid y norte de España, Alava y Bizkaia; Galicia, con aviso amarillo por lluvia y granizo; y las provincias andaluzas, que llevan varios días sin recibir lluvias y el litoral de Cádiz, Murcia, Valencia y Cataluña, que podrían recibir más de 15 litros por metro cuadrado en una hora





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