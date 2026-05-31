Una búsqueda para descubrir la verdad sobre la implicación de sus antepasados en el régimen nazi

La publicación de millones de documentos sobre antiguos miembros del Partido Nazi ha reavivado el debate sobre cómo el país recuerda su brutal pasado. Rosa, una residente de 57 años de Berlín, siempre se sintió orgullosa de provenir de una familia antifascista, pero al descubrir la verdad sobre la implicación de sus antepasados en el régimen nazi, emprendió un viaje para descubrir la verdad.

Rosa , una residente de 57 años de Berlín, siempre se sintió orgullosa de provenir de una familia antifascista. Sin embargo, al descubrir la verdad sobre la implicación de sus antepasados en el régimen nazi , emprendió un viaje para descubrir la verdad.

La publicación de millones de documentos sobre antiguos miembros del Partido Nazi, digitalizados y puestos a disposición por el periódico Die Zeit, le ha ayudado a completar su búsqueda. Aunque afirma que esto le ha brindado consuelo, la nueva base de datos ha reavivado el debate sobre cómo el país recuerda su brutal pasado. Rosa creció en Alemania Oriental, donde todos los aspectos de la vida estaban bajo un estricto control estatal.

Se les dijo que los alemanes del este eran en gran parte descendientes de antifascistas, mientras que los 'malos' venían del oeste. Sin embargo, cuando una delegación judía de Estados Unidos visitó su escuela para un debate, todo cobró sentido: a los alemanes se les consideraba el enemigo. Rosa comenzó a consultar archivos y a pedirle a sus padres y parientes mayores que le contaran su pasado.

Con el paso de los años, descubrió que el hermano de su abuela se unió al ejército a los 18 años, se convirtió en piloto de bombardero y fue derribado sobre Grecia antes de cumplir los 21. El padre de su abuela era un funcionario que apoyaba a los nazis, aunque se desconoce su postura exacta. Tras la publicación de la base de datos de los miembros del Partido Nazi, Rosa comenzó a buscar a Otto de inmediato.

'Enseguida encontré su carné de afiliado. Se unió al partido en 1933, el año en que los nazis llegaron al poder'.

'Fue como poner fin a una larga historia'. Las búsquedas de Rosa se encuentran entre las millones que ha registrado la base de datos desde su lanzamiento en febrero. La base de datos digitalizada, publicada inicialmente por los Archivos Nacionales de Estados Unidos y convertida este año en una herramienta de búsqueda por Die Zeit, ha agilizado considerablemente la búsqueda. Los Archivos Federales Alemanes en Berlín conservan copias físicas de las solicitudes de afiliación al Partido Nazi.

El partido nazi de Hitler se llamaba formalmente Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP). Contaba con más de 10 millones de miembros antes de que los aliados de la Segunda Guerra Mundial lo derrotaran en 1945.

El archivo de miembros, que se conservaba en Múnich, estuvo a punto de ser destruido al final de la guerra: 50 toneladas de documentos fueron enviadas a una fábrica de papel, pero el director de la fábrica desobedeció las órdenes y se las entregó a las fuerzas estadounidenses





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