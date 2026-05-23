Un video casero de Guadalupe Fiñana se hizo virílico y abrió la puerta a una nueva etapa en su vida

Abelgazar, Zumba y una mente curiosa son solo algunos de los hábitos saludables que Guadalupe Fiñana comparte con sus seguidores en redes sociales, a través de recetas y divertideces.

CNN Español — Sin proponérselo, Guadalupe Fiñana encontró una nueva manera de conectar con el mundo. Con su carisma, su alegría y su forma tan particular de hablar sobre ‘Game of Thrones’, esta mujer risueña y entrañable se volvió viral y vio cómo su vida cambiaba de manera impensada.

Lo que comenzó como una escena cotidiana terminó abriéndole la puerta a sueños largamente anhelados y, al mismo tiempo, la convirtió en inspiración para otros con un mensaje poderoso: nunca es tarde para descubrir nuevas pasiones, vivir aventuras y demostrar que la edad no es un límite.

‘El efecto mariposa existe’, dice Fiñana al reflexionar sobre la cadena de acontecimientos que ha vivido desde que un video compartido por una de sus nietas en redes sociales se hizo viral y le abrió paso a una nueva etapa





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