Un vídeo recuperado desvelar en À Punt la verdad sobre la dana y desafiar el relato oficial

Un vídeo recuperado en À Punt, la televisión autonómica valenciana, que revela información relevante sobre la dana y podría ser crucial en la causa judicial abierta. La cadena ha abierto una investigación interna para aclarar quién filtró el sonido del vídeo, que ahora pone en cuestión el relato oficial de los hechos.

La redacción de À Punt , la televisión autonómica valenciana, se encuentra en un estado de agitación debido a la aparición de un vídeo que podría ser fundamental en el caso de la dana y desafiar el relato oficial de los hechos.

Se ha iniciado una investigación interna para identificar a la persona o personas que sustrajeron y filtraron, según la terminología utilizada por la cadena, el sonido del vídeo que grabó la tarde del 29 de octubre en el Cecopi, el organismo responsable de la gestión de la emergencia provocada por las inundaciones que cobraron la vida de 228 personas. Las imágenes ya eran conocidas, ya que fueron difundidas y acordadas como un material silencioso para ilustrar noticias. Sin embargo, el sonido no lo era. En el audiovisual, divulgado por RTVE la semana pasada, se escucha a la entonces consejera de Justicia e Interior (con competencias en Emergencias), Salomé Pradas, dar instrucciones sobre el mensaje ES-Alert que se envió a la ciudadanía, “tarde” y de contenido “incorrecto”, según la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, quien se encuentra instruyendo la causa. En su declaración como imputada, Pradas, que dirigía el Cecopi, descargó toda la responsabilidad del mensaje en los técnicos. La magistrada preguntó el viernes a la cadena si ”mantenía su ofrecimiento de entregar voluntariamente el vídeo completo, porque podría ser relevante en la causa que investiga la posible negligencia y los presuntos homicidios y lesiones imprudentes”. Además de su relevancia judicial e informativa, el vídeo también rompe el relato oficial mantenido por la exconsejera y la Generalitat, presidida por Carlos Mazón (PP), al contrario de la grabación recortada de una conversación telefónica que mantuvieron el 29 de octubre a mediodía una trabajadora del 112 de la Generalitat y una predictora de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que se divulgó en febrero. En este caso, se filtró una versión abreviada que reforzaba el relato oficial del Consell de falta de información de las agencias estatales al recoger unos comentarios iniciales de la trabajadora de la Aemet que daban a entender que la dana se reducía. Se recortó su advertencia de que “a las 15 horas de la tarde empezará lo peor” hasta las seis, como finalmente sucedió. Mazón se preparó para divulgar en su cuenta de X (antes Twitter) una de las informaciones con esa filtración manipulada, mientras la Aemet buscaba la forma de conseguir la versión completa de la conversación, de carácter reservado, para responder, dado que, a diferencia del 112, no graba sus llamadas, lo hace en cumplimiento de la ley autonómica de Protección Civil y Gestión de Emergencias. La Consejería de Emergencias e Interior es responsable de la custodia de las grabaciones conservadas en el Centro de Emergencias a través del sistema informático Coordcom, alojado en estas instalaciones. No ha trascendido ninguna investigación interna por parte del departamento dirigido por Juan Carlos Valderrama sobre la sustracción y filtración de esa conversación y la posterior difusión de una versión recortada en varios medios de comunicación de corte conservador. Horas después, se conoció la conversación completa. Este miércoles, fuentes de la consejería han rehusado responder si han abierto una investigación interna antes o después de que Aemet presentara una denuncia ante la Fiscalía, lo que motivó la apertura de diligencias por parte de un juzgado de Llíria en julio. Se han limitado a reiterar que “el asunto está judicializado” y que “desde la Conselleria de Emergencias e Interior” tienen “el máximo respeto al proceso”, y como han dicho “muchas veces ya, máxima colaboración con la justicia”. La misma respuesta que han dado ante la posible petición de la jueza de las imágenes grabadas por una productora contratada por la propia consejería que registró también parte de aquella reunión del Cecopi y que se ha ocultado hasta ahora. La Corporación Audiovisual de la Comunidad Valenciana (CAVSA), que engloba a la televisión y la radio públicas autonómicas, cuenta con una plantilla total cercana a los 530 trabajadores. La pasada semana, anunció que “siguiendo las indicaciones de sus servicios jurídicos”, estaba recabando “toda la información necesaria para llevar a cabo acciones legales que presentará en los juzgados por la sustracción del vídeo”. Son decenas de trabajadores los que han tenido acceso al archivo de los vídeos de À Punt a lo largo de estos casi 11 meses. La consulta al archivo es una práctica habitual. Muchos conocían el audio del mudo pactado con Emergencias, coinciden en señalar varias fuentes de la cadena, que también se plantean si debe prevalecer el código deontológico sobre la verdad en una cuestión de gran gravedad. Algunos apuntan, además, la posibilidad de que se cederen esas imágenes de recurso a otras cadenas sin que se borrase del todo una de las dos pistas del sonido, ahora recuperada. À Punt recibió numerosas muestras de elogio por su cobertura de la dan





À Punt Dana Valencia Investigación Relato Oficial Vídeo Judicial

