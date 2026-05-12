Un thriller en la isla de A Toxa

Esta novela es un thriller visual y emocional que nos cuenta la historia de Samuel Hoyos, un exagente del CNI que debe enfrentar su propia locura y, por ende, su propia muerte. Su enigmática entrevistadora lo persuadió de que sea el día de su muerte, y del terrorífico magnicidio que esperaba para el mayor acto terrorista de la historia.

Lleva al lector hasta la isla de A Toxa con una historia sobre el perdón y la venganza y una narrativa muy visual ( Planeta , 448 páginas), un thriller que imagina el mayor magnicidio de la historia en la isla gallega de A Toxa.

El protagonista es Samuel Hoyos, un exagente del CNI destrozado por lo peor que puede pasarle a alguien. Tiene reservada una bala para sí mismo y, sin nada que perder, se enfrenta al dilemma de llevar a cabo la locura que una enigmática mujer le propone el que debía ser su último día de vida. Su némesis es Julia Duarte, la agente que se dejará la piel para tratar de evitar a toda costa el atentado





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