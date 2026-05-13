Un temblor de la carretera: paisajes nevados y vida bajo las bombas en Irán

Durante un recorrido de CNN por Irán, ciudadanos comunes describieron la vida bajo los bombardeos y bloqueos. Una joven iraní que viajaba desde Estados Unidos a Teherán aconsejó que no viajáramos por el noroeste del país porque estaba demasiado peligroso luego de lo sucedido. La guerra entre Estados Unidos e Irán y los bloqueos continuados del estrecho de Ormuz han llevado a la incertidumbre en el país. Los carteles en persa lloran la muerte del lider supremo Ali Jamenei, mientras que su hijo y sucesor, Mojtaba Jamenei, es ahora el 'estandarte' de la nación.

Flanqueada por picos nevados y relucientes, la larga carretera hacia Teherán atraviesa pintorescos valles de álamos de Tabriz y campos con brotes verdes de trigo.

Seguimos el estrecho río Qotur, marrón y crecido por el deshielo primaveral, mientras pasa junto a pastores que cuidan sus rebaños en las laderas. A lo lejos, un imponente puente ferroviario de vigas de acero pintadas de blanco se extiende sobre el paisaje, aparentemente intacto por los ataques estadounidenses e israelíes que golpearon partes de Irán a comienzos de este año.

Pero en medio de negociaciones de paz estancadas y crecientes tensiones por el cierre continuado del estratégico estrecho de Ormuz, los temores de que la guerra pueda reanudarse impulsan la incertidumbre en el país





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Iran War Bombardment Closed Strait Of Hormuz Rallies Iran's Leaders China Trump

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