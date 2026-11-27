El podcast líder Un tema al día, de elDiario.es, recopila más de 120 mensajes de oyentes sobre sus sentimientos hacia las elecciones del 29N para conectar con la ciudadanía.

El formato de audio 'Un tema al día', identificado como el podcast de actualidad líder en España, ha preparado un episodio especial para abordar el clima emocional que rodea la campaña electoral. Este programa, que presenta Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es, ha optado por centrarse en las experiencias directas de la audiencia antes de los comicios del 29N. La iniciativa busca validar que existen muchas personas compartiendo sentimientos similares de incertidumbre o motivación para acudir a las urnas. El objetivo es crear un sentido de comunidad entre los oyentes que se preparan para votar.

Recopilación masiva de testimonios ciudadanos

La producción del episodio se basó en una solicitud directa a la audiencia para que enviaran notas de voz respondiendo a una pregunta fundamental sobre cómo se sienten respecto al proceso electoral. Los organizadores no buscaban respuestas técnicas, sino emociones genuinas relacionadas con temas que impactan directamente en la vida de cada individuo. Esta estrategia de participación ha generado una respuesta abrumadora, recibiendo más de 120 notas de voz de los oyentes.

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Datos técnicos de la contribución sonora

El volumen de material recopilado es significativo, acumulando casi cuatro horas de audio en total. Este banco de grabaciones ha permitido a los editores seleccionar fragmentos que representan la diversidad de opiniones y estados anímicos del electorado. Juanlu Sánchez ha coordinado la edición de estos testimonios para que el programa dure aproximadamente quince minutos, su duración estándar. La selección incluye las voces de personas específicas como Dani, Julia, Silvia, Javier, Irene, Bárbara, Jordi, Lucía, Olga, Ernesto, Nuria y Andrés.

Reconocimiento y alcance de la plataforma

La autoridad de 'Un tema al día' en el sector se respalda con datos públicos de las principales plataformas de streaming. El podcast acumula más de 200.000 suscriptores en servicios como Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music y Podimo. Esta base de seguidores lo consolida como el daily líder en estas aplicaciones, superando a otros formatos de noticias diarias. Su impacto ha sido validado por premios y recomendaciones, siendo reconocido como podcast revelación por Amazon.

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Preferencias de consumo y beneficios sociales

La recomendación como imprescindible por parte de Apple destaca la calidad periodística que ofrece el programa a diario. Para los usuarios que son socios de elDiario.es, existe una ventaja exclusiva consistente en escuchar los nuevos capítulos cada noche en la web principal. Estos socios reciben el enlace mediante correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias con varias horas de antelación al resto de lectores. Esta estructura premia la fidelidad y el apoyo directo a la organización mediática.

Conexión humana y perspectiva histórica

El episodio especial establece un contraste entre la situación actual y las elecciones del 23J de 2023, preguntándose qué dinámicas se repetirán o cambiarán. La iniciativa invita a los oyentes a reflexionar sobre sus emociones, ya sean miedo, ansiedad, hastío, incertidumbre o cansancio. Al escuchar a otros, los participantes pueden sentirse menos aislados en sus dudas o entusiasmo. Esta conexión humana es central para la propuesta de valor del formato, que busca ayudar a entender asuntos complejos de manera accesible.