Un policía muere en Oviedo tras explotar una mochila bomba en Villafría

Un subinspector de la Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional murió en Oviedo tras la explosión de una mochila bomba. Otro agente de los TEDAX sigue en estado crítico.

Un subinspector de la Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional ha muerto y otro agente de los TEDAX ha resultado herido de gravedad tras la explosión de una mochila bomba en Oviedo. El suceso se produjo a primera hora de la mañana del martes en un inmueble del barrio de Villafría, en una zona de viviendas sociales de la capital asturiana.

Los agentes habían acudido a una vivienda tras recibir un aviso relacionado con una joven de 17 años que habría sido tiroteada por el presunto autor, mientras su padre intentaba trasladarla al hospital. La explosión ocurrió cuando los policías localizaron una mochila con un artefacto explosivo en el portal del edificio.

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Detalles del explosivo y del ataque en Villafría

La mochila que contenía el artefacto explosivo estaba en el portal del edificio cuando llegaron los agentes. El dispositivo detonó y provocó la muerte del subinspector de Guías Caninos, mientras que el agente de los TEDAX permanece ingresado en estado crítico a consecuencia de las heridas. En la detonación también murió un perro detector que acompañaba a la unidad.

La joven de 17 años que habría recibido disparos resultó herida en el mismo suceso, según la información disponible en el momento de la publicación. Las autoridades no han precisado en el material disponible el alcance de sus lesiones.

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Según las fuentes policiales, el presunto autor del tiroteo y de la colocación del artefacto es un viejo conocido de la Policía, con múltiples antecedentes por delincuencia común. La Policía ha detenido e interroga a la mujer del sospechoso principal, identificado como M. F., de 65 años, calvo y apodado 'El Ruso'. Todas las afirmaciones sobre su implicación deben entenderse como presuntas.

Descartada la motivación terrorista según las fuentes

Las fuentes policiales señalan que el perfil del presunto autor descartaría una motivación de corte terrorista. Los investigadores, sin embargo, mantienen abiertas todas las hipótesis mientras avanza la investigación.

En las redes sociales se ha difundido una imagen del presunto responsable del tiroteo y de la muerte del agente. La Policía no ha confirmado en el material disponible la autenticidad ni el origen de esa imagen, y la identificación del sospechoso sigue en manos de los investigadores.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado 'profundamente conmocionado' por la muerte del agente en Oviedo. Sánchez ha trasladado su cariño a la familia y compañeros del fallecido, y ha enviado 'toda mi fuerza al agente herido grave' en un mensaje publicado en redes sociales, en el que destacó la entrega y el valor de los agentes.

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de 'desolador' lo ocurrido en Oviedo y ha trasladado su pésame a la familia del agente fallecido. El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha expresado su consternación y ha enviado su apoyo a las familias y compañeros de los afectados.

Búsqueda del sospechoso y cortes en Oviedo

La Policía Nacional mantiene un amplio dispositivo de búsqueda del presunto autor, con el apoyo de la Policía Local de Oviedo. El despliegue ha implicado cortes y controles en los accesos a la ciudad, así como en distintas zonas de la capital.

Los agentes revisan viviendas, trasteros y garajes para asegurar que no hay ningún tipo de elemento peligroso para los vecinos y para comprobar que el presunto autor no está oculto en el edificio. La Delegación del Gobierno en Asturias ha colocado sus banderas a media asta en señal de duelo por el subinspector fallecido.

El decreto de Alcaldía de Oviedo establece que, durante los días 10 y 11 de noviembre, las banderas del exterior de los edificios municipales ondearán a media asta y las del interior portarán un crespón negro. Asimismo, quedan suspendidos todos los actos públicos oficiales organizados por el Ayuntamiento durante el periodo de luto.