Un Poeta: La Trágica y Conmovedora Odisea de un Fracasado Lírico

La película colombiana Un poeta, dirigida por Simón Mesa Soto, se adentra en la vida de un poeta fracasado con un realismo crudo y conmovedor. A pesar de un inicio desconcertante, la audacia del director y la impactante actuación de Ubeimar Ríos tejen una historia que cautiva por su verdad, provocando una mezcla de compasión y empatía en el espectador.

Se atribuye a Alfred Hitchcock, maestro del cine y de la oscuridad, un consejo que resonaría en la industria cinematográfica: Nunca trabajes con niños, ni con perros, ni con Charles Laughton. Una máxima que, de haberse seguido al pie de la letra, nos habría privado de joyas como la conmovedora El pequeño salvaje, protagonizada por un niño. Si bien las actuaciones caninas memorables son escasas, Charles Laughton demostró ser no solo el cerebro detrás de la icónica La noche del cazador, sino también uno de los histriones más grandes de la historia del cine.

En este contexto de reflexiones sobre los límites y las maravillas del séptimo arte, surge la película colombiana Un poeta. Inicialmente, la apariencia física, la voz y la gestualidad del patético personaje que la protagoniza causan perplejidad. Sin embargo, a pesar de la sorpresa inicial, se hace evidente la notable audacia del director Simón Mesa Soto, una valentía que se justifica plenamente a medida que la historia se desvela. La narrativa atrapa gradualmente, todo adquiere sentido, se vuelve creíble y se manifiesta con momentos de profunda emotividad.

El protagonista es una figura trágica, y su destino, en gran medida, lo es también. Aun así, a ratos, una sonrisa se dibuja en el rostro del espectador. Es un fracasado rotundo, desprovisto de los atributos líricos o épicos que a menudo se otorgan a los personajes de perdedores en el cine. Su situación no podría ser peor, y así ha sido durante mucho tiempo. Su aspiración era vivir de la poesía, un oficio plagado de dificultades. Recibió algún premio en el pasado, hace ya mucho tiempo. Sin embargo, las musas lo abandonaron, y su esposa, con una sensatez predecible, decidió dejarlo. Su hija parece tener poca relación con él. Todo está en su contra. Para completar el sombrío retrato, su único consuelo es el alcohol y dormir ocasionalmente en la calle.

Es posible que en su pasado existieran momentos de felicidad, pero su presente es desolador y su futuro parece inexistente. Su única protección proviene de su madre, una figura comprensiva, y de una asociación de poetas burocráticos y acomodados que intentan encontrarle un empleo que le proporcione una supervivencia mínima. En medio de esta existencia precaria, pueden ocurrir sucesos casi milagrosos que insuflen un poco de vida. Tal es el caso de su encuentro con una niña de barrio, poseedora de una inmensa capacidad para escribir poesía profunda. Sin embargo, ella no valora su don natural y acepta complacida un destino marcado por las carencias, junto a sus hermanas y padres. Su realismo ante la vida es palpable.

Todo en esta extraña y cautivadora película resulta sorprendente, y en ciertos momentos, profundamente emotivo. El protagonista puede generar irritación, pero también despierta compasión. A pesar de la aparente crudeza de las circunstancias, la película irradia un aura inconfundible de verdad. Los diálogos y los personajes tienen la fuerza para mantener al espectador completamente absorto. La figura de este personaje suplicante y peculiar inspira piedad, y uno anhela que obtenga alguna satisfacción, aunque sea provisional: que su hija vuelva a quererle, que sus poemarios encuentren lectores conmovidos por su belleza, que este hombre deje de llorar y de autocompadecerse, que sus ilusiones perduren un poco más. Con misterio e ilusión, espero con ansias la próxima obra de este director tan audaz.

Se comenta que algunos de los actores y actrices de la película fueron improvisados, personas que no se dedicaban profesionalmente a la actuación. El protagonista, Ubeimar Ríos, nunca antes había estado frente a una cámara. Su presencia en pantalla, sus palabras y sus acciones quedan grabadas en la retina y en la memoria. Su físico y su forma de expresarse son particularmente singulares y perturbadores, lejos de cualquier actor formado en las escuelas tradicionales. Claramente, no sigue el método de actuación, ni se le vería en una academia de interpretación





elpais_cultura / 🏆 10. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Un Poeta Simón Mesa Soto Cine Colombiano Poesía Drama

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Versos Inéditos de Federico García Lorca Descubiertos por Miguel PovedaEl músico Miguel Poveda ha encontrado versos inéditos de Federico García Lorca en el reverso de un manuscrito original del poema Gacela de la raíz amarga. Los versos, que datan de 1933, exploran el concepto del tiempo, uno de los temas centrales en la obra del poeta. Este hallazgo, calificado como un 'regalo al corazón' por Poveda, coincide con la promoción de su documental sobre García Lorca.

Read more »

Miguel Poveda descubre un poema de Lorca inédito detrás de un manuscrito: 'Es un regalo del corazón'El cantante flamenco es un apasionado de la obra del poeta granadino. Los versos sobre un reloj aparecieron detrás del manuscrito de 'Gacela de raíz amarga'

Read more »

'Un poeta': cuando el cine crea un personaje memorable, el patético y heroico bardo de ColombiaFenómeno mundial, precedida de un atronador 'hype', la sátira trágica de Simón Mesa Soto nos brinda a un “poeta” tan catastrófico como tierno inolvidable.

Read more »

‘Un poeta’, un director que afronta riesgos y los superaEste filme colombiano me va ganando poco a poco. Todo adquiere sentido. Y te lo crees. Y posee momentos conmovedores

Read more »

Resumen de noticias: Comedia, drama, thriller y másUn poeta en la sombra, un conflicto familiar en Cisjordania, un secuestro por venganza, un regreso sobrenatural y una secuela familiar llena de sorpresas.

Read more »

Crítica de 'Un poeta' (****): Naufragios de un verso suelto y quebradoNarra con extraordinaria sencillez de ambientes y personajes algunas situaciones entre lo excelso y lo cochambroso, entre la majadera maldad y la absoluta bondad

Read more »