Un perro de raza peligrosa ataca a cuatro personas, entre ellas un niño de cuatro años, en Elda (Alicante)

Un perro de raza peligrosa, posiblemente un pitbull, atacó a cuatro personas en Elda, Alicante, dejando heridas graves a una mujer y a un menor. La policía investiga las circunstancias y la dueña del animal también resultó herida.

Un grave suceso ha conmocionado al municipio de Elda , en Alicante, donde un perro de raza potencialmente peligrosa ha atacado a cuatro personas, entre ellas un niño de tan solo cuatro años.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:30 horas a las afueras de la localidad, cuando el animal, que según testigos iba suelto y sin bozal, se abalanzó sobre una familia que paseaba. Las víctimas son una mujer de 44 años, su hija de 24 y su nieto de cuatro años, así como la propia dueña del perro, una mujer de 51 años que lo sacaba a la calle.

Según fuentes policiales, el ataque fue repentino y violento: el perro mordió a la abuela en el antebrazo izquierdo, a la hija también en el antebrazo izquierdo, y al pequeño en los hombros, las nalgas y la espalda. Aún no se ha confirmado si las heridas del niño son mordeduras o erosiones provocadas por los empujones al intentar defenderlo.

La dueña del perro sufrió la peor parte: un mordisco le arrancó parte de la oreja izquierda, por lo que tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital General Doctor Balmis de Alicante para ser intervenida quirúrgicamente y reconstruir la zona afectada. El resto de los heridos fueron atendidos en el hospital de Elda. Todos se encuentran fuera de peligro, aunque el pequeño permanece en observación por la gravedad de las lesiones en la espalda.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades. La Policía Local de Elda se ha hecho cargo del caso y ha recogido testimonios de los vecinos que presenciaron el ataque. Según las primeras pesquisas, el perro, de raza pitbull, no tenía bozal ni estaba sujeto con correa en el momento del ataque, lo que incumple la normativa vigente sobre perros potencialmente peligrosos.

La dueña, que resultó herida, podría enfrentarse a sanciones administrativas e incluso a cargos penales por lesiones graves. La ordenanza municipal de Elda exige que estos perros lleven bozal y sean conducidos con correa corta en lugares públicos. El ayuntamiento ya ha anunciado que revisará los protocolos y que estudia la posibilidad de sacrificar al animal, que ha sido puesto en cuarentena.

Vecinos de la zona han expresado su temor y exigen más controles para evitar que se repitan sucesos similares. Este ataque reaviva el debate sobre la tenencia de perros de razas consideradas peligrosas. Expertos en comportamiento canino señalan que la responsabilidad recae en los dueños, quienes deben socializar y educar a sus mascotas desde cachorros.

Además, subrayan la importancia de cumplir las medidas de seguridad: bozal, correa y supervisión constante. En la Comunidad Valenciana, la legislación establece que los propietarios de perros potencialmente peligrosos deben obtener una licencia, contratar un seguro de responsabilidad civil y someter al animal a pruebas de aptitud. En este caso, aún se desconoce si la dueña contaba con todos los requisitos. Mientras tanto, la fiscalía ha abierto diligencias para investigar si hubo negligencia.

La familia afectada ha anunciado que presentará una denuncia, y el pequeño de cuatro años recibe apoyo psicológico tras el traumático incidente. La comunidad de Elda se ha movilizado para mostrar su solidaridad con las víctimas y exigir justicia. Las autoridades han recordado que los dueños de animales son responsables de cualquier daño que causen, y que el incumplimiento de las normas puede tener consecuencias graves tanto para las personas como para los propios perros





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