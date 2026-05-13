Un nuevo enfoque en la menopausia: cuidar no solo la piel, sino también los síntomas

La menopausia, lejos de simplificarse a una cuestión de flacidez y arrugas, es una etapa en la que las hormonas femeninas disminuyen y se desencadenan alteraciones en la piel, el estado de ánimo y el descanso. Paso a paso, mesoestetic® y Dexeus Mujer han desarrollado woman care solutions, una línea que integra la piel y sus síntomas para brindar soluciones reales a las necesidades de las mujeres en esta fase.

El relato sobre la menopausia ha sido más o menos el mismo durante décadas: resignación, cremas antiaging que prometen poco y explican menos, y un puñado de consejos genéricos que no terminan de aterrizar en la realidad de las mujeres que transitan esta etapa.

Pero la menopausia no es solo una cuestión de flacidez y de arrugas. Marca el final de la etapa reproductiva y conlleva una disminución de estrógenos y progesterona, dos hormonas que intervienen en la calidad de la piel, el estado de ánimo y el descanso. Cuando estas hormonas bajan, el cuerpo lo nota.

Empiezas a dormir peor o directamente no duermes, los sofocos aparecen donde menos toca, te duelen las articulaciones como si algo se hubiese agarrotado por dentro, experimentas un cansancio que no se quita con dormir más y aparecen sequedad y molestias en la zona vulvovaginal. Y luego está la piel, que de pronto está más fina, más seca y menos elástica.

"La disminución de estrógenos desencadena alteraciones tanto a nivel cutáneo como sistémico, afectando de forma directa a la calidad de vida de la mujer", explican desde mesoestetic





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