Un nuevo dinosaurio gigante de cuello largo ha sido identificado en Tailandia

Un equipo de investigadores ha identificado un nuevo tipo de dinosaurio gigante de cuello largo, llamado nagatitán, que pesaba 27 toneladas y medía 27 metros de longitud. Este dinosaurio vivió entre hace 100 millones y 120 millones de años y tenía aproximadamente el doble de tamaño que el tiranosaurio rex.
Un nuevo tipo de dinosaurio gigante de cuello largo ha sido identificado por científicos a partir de restos desenterrados en Tailandia. El nagatitán, el dinosaurio más grande jamás encontrado en el Sudeste Asiático , pesaba 27 toneladas —tanto como nueve elefantes asiáticos adultos— y medía 27 metros de longitud, más que un diplodocos.
Un equipo de investigadores de Reino Unido y Tailandia identificó la especie a partir de fósiles hallados junto a un estanque en el noreste tailandés hace una década. Los científicos afirman que el hallazgo arroja luz sobre cómo los cambios en las condiciones climáticas antiguas permitieron el desarrollo de dinosaurios gigantescos
