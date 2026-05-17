Un municipio se levanta a sí mismo después de arrasar con choques y desalojos en febrero

La comunidad local ha demostrado una notable capacidad de resiliencia después de que choques y desalojos afectaran a muchos habitantes en febrero. Durante semanas, vecinos y vecinas colaboraron para restaurar la normalidad y apoyar a aquellos más necesitados.

que golpearon al municipio el pasado mes de febrero y que obligaron a muchos habitantes a desalojar sus casas.calles afectadas, infraestructuras deterioradas y pérdidas económicas fueron algunas de las consecuencias que obligaron a los habitantes a volcarse en tareas de reparación.

Sin embargo, lejos de quedarse paralizado,ha demostrado una notable capacidad de resiliencia. Durante semanas, los vecinos trabajaron intensamente para restaurar la normalidad, apoyados también por muestras de"sin ideologías", con personas colaborando de forma desinteresada para limpiar calles, viviendas y apoyar a quienes peor lo estaban pasando. Este espíritu de unidad sigue marcando la localidad, incluso en la actualidad





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