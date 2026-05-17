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Un mundo desarraigado: la novela de Ruiz Sosa vive y muere en sus personajes

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Un mundo desarraigado: la novela de Ruiz Sosa vive y muere en sus personajes
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📆5/17/2026 12:17 AM
📰elcultural
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La novela de Ruiz Sosa narra la historia de un grupo de personajes atrapados en un mundo desarraigado, en un intento de encontrar su lugar de origen y su identidad. Esta realidad es un desierto de emociones y pensamientos que los caracteres introspectivos transitan, en un juego continuo entre lo natural y lo artificial, los paisajes y los personajes, a veces destruidos y a veces salvajes, lo que los convierte, de nuevo, en héroes y víctimas del mismo tiempo.

La novela de Ruiz Sosa pone en escena un grupo de personajes solitarios atrapados entre la realidad y los paisajes naturales. El Baldor ha sido arrojado a un limbo y debe atravesar paisajes yermos en busca de su lugar de origen.

Junto a un grupo de compañeros, estos personajes atraviesan un desierto desolado, una sucesión de situaciones dolorosas, poblados por pueblos vacíos y personajes con nombres extraños. También aborda la falta de identidad, la muerte, el narcotráfico y otros temas recurrentes. En resumen, es una novela desgarradora y reflexiva que explora la soledad y la búsqueda de identidad en un mundo desarraigado

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