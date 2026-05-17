Un mundo desarraigado: la novela de Ruiz Sosa vive y muere en sus personajes

La novela de Ruiz Sosa narra la historia de un grupo de personajes atrapados en un mundo desarraigado, en un intento de encontrar su lugar de origen y su identidad. Esta realidad es un desierto de emociones y pensamientos que los caracteres introspectivos transitan, en un juego continuo entre lo natural y lo artificial, los paisajes y los personajes, a veces destruidos y a veces salvajes, lo que los convierte, de nuevo, en héroes y víctimas del mismo tiempo.

La novela de Ruiz Sosa pone en escena un grupo de personajes solitarios atrapados entre la realidad y los paisajes naturales. El Baldor ha sido arrojado a un limbo y debe atravesar paisajes yermos en busca de su lugar de origen.

Junto a un grupo de compañeros, estos personajes atraviesan un desierto desolado, una sucesión de situaciones dolorosas, poblados por pueblos vacíos y personajes con nombres extraños. También aborda la falta de identidad, la muerte, el narcotráfico y otros temas recurrentes. En resumen, es una novela desgarradora y reflexiva que explora la soledad y la búsqueda de identidad en un mundo desarraigado





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