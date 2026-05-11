Un lugar de ensueño en ruinas: el Cine Adrià od Fene, en A Coruña

El Cine Adrià od Fene, en Fene, en A Coruña, es un lugar de ensueño que durante décadas estuvo derruido. Ahora, sus nietos y bisnietos lo ponen en venta por 96.000 euros. ¿Mantenerán su historia y belleza o serán sacrificados por la consumidumbre?

Fue el sueño de un hombre que hizo fortuna en Cuba y quiso compartirla con sus vecinos construyendo el mejor espacio de entretenimiento de la comarca.

El cine Adriano de Fene, en Fene, en A Coruña, es una joya del art déco que llevaba cerrada más de 50 años. Este lunes, sus nietos y bisnietos lo venden por 96.000 euros. En Fene, en A Coruña, hay un cine cuyas paredes y butacas han escuchado cómo resonaban los disparos de los gánsteres de Chicago, pero también el galope del caballo de John Wayne. Porque en él se han reproducido cientos de películas.

Sin embargo, desde hace 54 años, el cine Adriano permanece en silencio. Cerrado y en un estado de abandono. Ahora, la familia propietaria lo ha puesto en venta para que alguien le dé un nuevo uso. Para ello, "decidimos bajarlo a solo 96.000 euros", cuenta Adriano Fernández, uno de los copropietarios del Cine Adriano.

"Es un precio que no es abusivo para nada", sino todo lo contrario





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