Un León en el Palacio: La Duquesa de Alba y la Extraordinaria Historia de Jason

Cayetano Martínez de Irujo revela una anécdota asombrosa sobre su madre, la Duquesa de Alba, en su libro 'La última Duquesa': la convivencia con un león llamado Jason en el Palacio de Liria. El relato explora la profunda conexión de la duquesa con los animales y su inusual estilo de vida.

Existen relatos que evocan la ficción, tan sorprendentes que, de no estar respaldados por evidencia, resultarían inverosímiles. Este es uno de ellos. La trama se desarrolla en el interior del Palacio de Liria, en Madrid, la antigua morada de la familia de Alba, donde durante ocho meses compartió hogar con ellos un inquilino tan peculiar como inesperado: un león.

Este extraordinario acontecimiento se relata en La última Duquesa, una obra escrita por Cayetano Martínez de Irujo en colaboración con la periodista Ana Fernández Pardo. El libro presenta un retrato cercano de su madre, Cayetana Fitz-James Stuart, una mujer excepcional que concebía la existencia —y el amor— de una manera singular, y una multitud de anécdotas y curiosidades. Entre ellas, la del león Jason. \El duque de Arjona detalla con maestría este relato en el libro. Si algo caracterizaba a la duquesa de Alba, más allá de sus títulos nobiliarios, su rica historia o su vasto patrimonio, era su conexión con el mundo animal. No se trataba simplemente de un pasatiempo, sino de una filosofía de vida. No solo compartía su día a día con ellos, sino que los integraba en su esfera emocional; y los traslados entre sus diversas residencias requerían verdaderas expediciones zoológicas. Esta predilección por los animales se manifestaba en múltiples gestos. Desde alimentar a aves silvestres hasta el cuidado de perros y gatos, los animales eran una parte esencial de su entorno familiar. Esta relación afectiva trascendía la mera compañía; se convertía en una forma de entendimiento y comunicación profunda, una muestra de su sensibilidad y empatía.\El león Jason, como lo relata el libro, llegó a la vida de la duquesa por una circunstancia específica. La duquesa siempre encontraba formas de hacer de la vida una experiencia inusual. La presencia del felino en el palacio no solo era una peculiaridad; era una manifestación de su espíritu aventurero y su capacidad para romper moldes. La convivencia con Jason implicaba una serie de cuidados y adaptaciones, tanto para el animal como para la familia. Se requería una logística especial para su alimentación, seguridad y bienestar, todo coordinado para garantizar una convivencia armoniosa. Este episodio, que pudo parecer extravagante, se convirtió en una muestra más de la personalidad singular de la duquesa, su afán por vivir experiencias únicas y su cariño incondicional por los animales. La historia de Jason, el león que residió en el Palacio de Liria, es un reflejo de una época, una forma de vida y una mujer que se atrevió a desafiar las convenciones y a vivir a su manera. Este libro no solo es una biografía, es un legado que invita a la reflexión sobre el amor, la familia y la libertad





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