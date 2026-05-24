Un hombre sospechoso de abrir fuego cerca de la Casa Blanca murió durante un intercambio de disparos con agentes del Servicio Secreto.

Un individuo abatido en un tiroteo contra agentes del Servicio Secreto en la inmediaciones de la Casa Blanca, poco más de un mes luego del atentado en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

Un hombre sospechoso de abrir fuego cerca de la Casa Blanca murió en un intercambio de disparos con agentes del Servicio Secreto, según informan las autoridades.

El hombre sacó un arma de su bolso y comenzó a disparar poco antes de las 18:00 (23:00 GMT) de este sábado. Los agentes del Servicio Secreto respondieron al fuego, alcanzando al sospechoso, que posteriormente fue declarado muerto en el hospital. En el intercambio, un transeúnte resultó herido y fue trasladado al hospital. No hubo agentes heridos.

El presidente Donald Trump se encontraba en ese momento en la Casa Blanca, que fue acordonada durante aproximadamente una hora, pero "ninguna de las personas protegidas ni ninguna operación se vieron afectadas", informó el Servicio Secreto. El tiroteo está siendo investigado, añadió. El atacante no fue identificado de manera inmediata por las autoridades. Medio de EE. UU





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