Un guardia civil dies of a heart attack while assisting passengers on a cruise ship in Tenerife

A 62-year-old civil guard died of a heart attack during a disembarkation operation on the port of Granadilla de Abona, in Tenerife. The operation was activated due to the possible hantavírus breakout.

Un guardia civil ha fallecido por un infarto en el puerto de Granadilla de Abona, Tenerife, mientras se encontraba en la operación de desembarco de pasajeros del crucero MV Hondius, ocurrido por un posible brote de hantavirus.

El agente, destinado en la plana mayor de la Comandancia de Tenerife, estaba de reserva en el puesto de mando operativo y sufrió el ataque vital durante este período. Los equipos sanitarios presentes intentaron reanimarlo durante 40 minutos, pero no pudieron salvarle la vida. ; Muere un agente de la Guardia Civil en Tenerife durante el operativo activado por la llegada del MV HONDIUS debido al posible brote de #Hantavirüs.

; Agentes de #GuardiaCivil, #RCP y #SaludColaboran #Medicos en la escena del fallecimiento en el Puerto de #Granadilla de Abona, en #Tenerife.





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Guardia Civil Heart Attack Embarkation Patient With Hantavirus Rescue Workers Medical Staff High-Alert Operation Crucial Cruise Ship

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