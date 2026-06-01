Un ex alto cargo de la UDEF se enfrenta a investigaciones por irregularidades en Podemos

El PSOE celebra los 8 años de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia, mientras que Feijóo asegura que Vox no formaría parte del Ejecutivo en caso de una moción de censura.

Un ex alto cargo de la UDEF se enfrenta a investigaciones por supuestas irregularidades en las investigaciones contra Podemos . Mientras tanto, el PSOE celebra los 8 años de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia.

Feijóo ha asegurado que Vox no formaría parte del Ejecutivo en caso de una moción de censura, pero Begoña Gómez ha recurrido su citación del 9 de junio y ha acusado al juez Peinado de llevar la causa a una velocidad de crucero. Joaquim Bosch ha explicado su punto de vista sobre las investigaciones judiciales que rodean al PSOE, afirmando que se trata del funcionamiento ordinario del estado de derecho.

En otro tema, se reanuda el juicio al hermano de Pedro Sánchez, que no será juzgado por aceptación de nombramiento ilegal al haber prescrito. También se analiza el caso de los directores de los dos conservatorios que debía coordinar el hermano del presidente del gobierno. García-Page ha mostrado su apoyo al Poder Judicial, la Fiscalía y las fuerzas del Estado, ante los ataques por hacer su trabajo





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Grandes crisis y desafíos para el Gobierno de SánchezEl Gobierno de Pedro Sánchez enfrenta múltiples crisis judiciales y políticas, incluyendo casos que afectan a miembros del PSOE y a familiares del presidente. Con el octavo aniversario de la moción de censura, la presión de los socios de investidura se intensifica, mientras el PSOE denuncia un trato diferenciado y rechaza la judicialización de la política. Además, un excargo del PSOE en A Coruña fue detenido por una trama de corrupción.

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