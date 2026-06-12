Un estudio vincula la caída de la tasa de natalidad en EE.UU. con la llegada del iPhone

Investigadores de Middlebury College sugieren que la rápida adopción de teléfonos inteligentes, especialmente el iPhone, podría haber contribuido significativamente al descenso de la fertilidad en Estados Unidos entre 2007 y 2011, al reducir las interacciones presenciales y las oportunidades de embarazo.

La tasa de natalidad en Estados Unidos ha ido disminuyendo durante décadas, un fenómeno que ha intrigado a investigadores y responsables políticos. Se han propuesto múltiples teorías para explicar esta tendencia, desde el creciente costo del cuidado infantil y la mayor disponibilidad de anticonceptivos hasta regulaciones como las normas sobre sillas de seguridad para automóviles.

Sin embargo, un nuevo estudio sugiere un factor sorprendente: el teléfono inteligente. Según los investigadores, el iPhone y otros dispositivos similares podrían haber actuado como sustitutos del contacto físico y las interacciones cara a cara, reduciendo las oportunidades de tener relaciones sexuales y, en consecuencia, afectando las tasas de fertilidad. El año 2007 marca un punto de inflexión clave, según Caitlin Myers, economista del Middlebury College y autora principal del estudio.

Ese año, Apple lanzó el primer iPhone en Estados Unidos, justo cuando comenzaba la Gran Recesión. Myers inicialmente atribuyó la caída de la natalidad a la crisis económica, pero observó que incluso durante la recuperación, las tasas no se recuperaron. Su hijastro, Ezekiel Hooper, coautor del estudio, notó que los adolescentes pasaban mucho más tiempo interactuando a través de pantallas que en persona, lo que reducía las posibilidades de embarazo.

Para investigar, analizaron la expansión de la red 3G de AT&T, única compatible con el iPhone en sus inicios, y compararon las tasas de natalidad entre condados con alta y baja cobertura entre 2007 y 2011. Los resultados mostraron diferencias significativas.

En los condados donde más del 90% de la población tenía acceso temprano a teléfonos inteligentes, la tasa de natalidad cayó un 26% entre los adolescentes de 15 a 19 años, frente a un 14% en condados con menos del 10% de cobertura. Para mujeres de 20 a 29 años, la caída fue del 15% en áreas de alta cobertura versus 10% en áreas de baja cobertura.

En mujeres de 30 a 39 años, la tasa disminuyó ligeramente en zonas con amplio acceso, mientras que aumentó en otras. Los investigadores estiman que la rápida difusión del iPhone explicaría entre un tercio y la mitad de la caída total de la fecundidad en EE. UU. entre 2007 y 2011.

Aunque el estudio no establece una causalidad directa, propone que los teléfonos inteligentes alteran la forma en que las personas usan su tiempo y atención, reduciendo las interacciones personales que podrían conducir a embarazos, especialmente no planificados entre los jóvenes. Sin embargo, otros científicos se muestran cautelosos, señalando que un solo factor difícilmente puede explicar una tendencia tan compleja y prolongada





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