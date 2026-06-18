Un estudio redefine la cronología volcánica de la Calzada del Gigante: se formó en un periodo mucho más corto de lo estimado

Investigación del GSNI y el BGS revela que la formación de la Calzada del Gigante, en Irlanda del Norte, ocurrió en un lapso de tiempo significativamente menor que los 13,5 millones de años que se creía, vinculándola directamente con la Provincia Ígnea del Atlántico Norte de hace 60 millones de años.

Una reciente investigación científica ha revolucionado la comprensión de la formación de uno de los paisajes más icónicos de Europa, la Calzada del Gigante, situada en la meseta de Antrim en Irlanda del Norte.

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986, esta formación, compuesta por unas cuarenta mil columnas de basalto perfectamente entrelazadas, ha sido tradicionalmente envuelta en leyendas. La mitología irlandesa atribuye su creación al gigante Finn MacCool, quien, según la tradición, construyó un camino hacia Escocia para enfrentarse a su rival, Benandonner, dejando tras la lucha esa huella colosal.

Sin embargo, la geología moderna ofrece una explicación mucho más espectacular y precisa. La realidad es que estas columnas son el resultado de una intensa actividad volcánica que, hace aproximadamente sesenta millones de años, durante el Paleógeno, empujó grandes volúmenes de lava fundida a través de extensas grietas en la corteza terrestre. Al enfriarse y contraerse, esta lava se fracturó de manera sistemática, generando la asombrosa estructura poligonal que hoy admiramos.

Lo novedoso es que un estudio conjunto del Servicio Geológico de Irlanda del Norte (GSNI) y del Servicio Geológico Británico (BGS) ha determinado que todo este proceso no se extendió a lo largo de 13,5 millones de años, como se creía anteriormente, sino que ocurrió en un lapso de tiempo significativamente más corto y concentrado. Este hallazgo reescribe la cronología volcánica de la región y vincula de manera más concreta estos fenómenos locales con un evento de magnitude global: la Provincia Ígnea del Atlántico Norte, cuyas firmas geológicas también se encuentran en territorios tan lejanos como Groenlandia.

Según Mark Cooper, geólogo jefe del GSNI, "durante décadas, se creyó que la actividad volcánica de la región se extendió durante 13,5 millones de años. Nuestra investigación demuestra que los procesos geológicos actuaron con mucha mayor rapidez de lo que se pensaba".

Por su parte, Simon Tapster, geocronólogo del BGS, destacó que "un análisis de vanguardia nos ha permitido, por primera vez, situar la actividad volcánica que dio origen a la Calzada del Gigante en el contexto temporal preciso de ese gran evento ígneo mundial". Así, estas columnas de basalto no solo son una maravilla estética, sino también un archivo natural que ayuda a comprender las transformaciones geológicas de impacto global que moldearon la Tierra durante el Paleógeno





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