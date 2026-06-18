Un estudio atribuye al alza de la población inmigrante el 75% del crecimiento del PIB español desde 2018

Según el Instituto de Estudios Económicos, la llegada de población extranjera sostuvo la creación de empleo, dinamizó el consumo y aceleró la formación de hogares, pero también exacerbó la crisis de la vivienda con precios disparados.

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha publicado un informe que evidencia el papel determinante de la población inmigrante en el crecimiento económico español recente.

Según el análisis, aproximadamente el 75% del incremento del Producto Interior Bruto (PIB) registrado desde 2018 puede atribuirse al aumento de la población nacida en el extranjero. Este fenómeno se explica, en gran medida, por el fortalecimiento del mercado laboral y el dinamismo del consumo privado. Entre 2018 y 2025, la población activa extranjera y aquella con doble nacionalidad experimentó un notable ascenso, pasando de 3,6 millones a 5,5 millones de personas.

En contraste, la población activa de nacionalidad española se mantuvo prácticamente estable, rondando los 19,3 millones. Este crecimiento demográfico foráneo sostuvo la creación de empleo, llegando a acaparar cerca de dos tercios de los puestos de trabajo creados en el periodo. En la actualidad, los extranjeros y los binacionales representan ya el 22,2% de la población activa y el 21,3% de los ocupados. El impacto se extiende también al consumo.

El gasto en consumo final de los hogares encabezados por personas nacidas en el extranjero pasó de suponer el 9,6% del total en 2016 al 16% en 2024, explicando el 86% del crecimiento del consumo total entre 2018 y 2025. Este desembolso ha sido un motor clave para la economía doméstica.

Sin embargo, el fuerte aumento poblacional ha generado tensiones en el mercado de la vivienda. La formación de nuevos hogares alcanza las 230.000 unidades en 2025, mientras que la oferta de nuevas viviendas terminadas apenas llega a 80.000. Esta disparidad entre demanda y oferta ha provocado una espiral ascendente en los precios, con un incremento acumulado del 88% desde el mínimo registrado en 2013.

La participación del comprador extranjero en el mercado inmobiliario también ha crecido significativamente, del 7% en 2007 al 17% en 2025, aunque la demanda nacional ha aumentado un 30% solo entre 2018 y 2025. El informe sugiere que las tensiones en el mercado residencial responden a factores estructurales más amplios, donde la presión demográfica es un componente central. Este contexto de fuerte crecimiento demográfico y económico reciente coexiste con previsiones de desaceleración.

El Banco de España anticipa una paralización del consumo, las exportaciones y la inversión, junto con una subida de la inflación hasta el 3,6% en 2026. Además, el Estado se enfrenta a una considerable factura por errores legislativos, con around 9.000 millones de euros pendientes de pago, a los que se suman los 21.813 millones ya abonados durante el gobierno de Pedro Sánchez.

En el ámbito laboral concreto de mayo, la contratación de extranjeros absorbió la mitad de la nueva creación de empleo en un mes marcado por procesos de regularización de inmigrantes. Estos datos pintan un escenario complejo donde la inmigración ha sido un pilar del crecimiento macroeconómico reciente, pero también un vector de tensiones sociales y habitacionales, todo ello en un horizonte de ralentización económica.

El informe del IEE, con datos hasta 2025, ofrece una instantánea cuantitativa de esta transformación demográfica y sus múltiples efectos sobre la estructura productiva y social de España





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