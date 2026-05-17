Un enclave en la confluencia de los ríos Matarraña y Ebro en la Terra Alta

La Pobla de Massaluca es un destino ideal para desconectar, donde la vida pasa sin sobresaltos. Sus visitantes suelen venir en busca de recorridos pausados y un contacto directo con el paisaje.

0 Allí donde se encuentran el río Ebro y el río Matarraña, rodeado de viñedos, almendros, pinares y espectaculares desfiladeros, se encuentra la Pobla de Massaluca.

Es un pequeño pueblo con toques medievales poco más de 300 habitantes, casi en la frontera de Catalunya con Aragón. Su carácter aislado y su entorno natural privilegiado lo hacen destacar como un destino ideal para quienes buscan disfrutar de la tranquilidad rural. El mayor atractivo turístico del pueblo es, sin lugar a dudas, su cercanía con el único puerto náutico de la Terra Alta, en la confluencia entre los ríos Matarraña y Ebro.

Aquí se pueden practicar deportes náuticos como la pesca y el alquiler de kayaks





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Terra Alta Confluencia De Los Ríos Matarraña Y Ebro Pueblo Medieval Recorrido En Bicicleta Verano

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