Un cementerio de pájaros en el jardín: Reflexiones sobre la muerte y la vida

En medio de la celebración del Delta Birding Festival, el autor comparte su peculiar costumbre de enterrar aves muertas en su jardín. A través de anécdotas personales y referencias literarias, explora la conexión humana con la muerte, la fragilidad de la vida y la importancia de honrar a estas pequeñas criaturas.

Aunque el Delta Birding Festival, una popular feria de observación de aves, celebra la alegría de la vida, la muerte se presentó inesperadamente en mi hogar. Encontré un petirrojo fallecido bajo una ventana, víctima de un choque contra el cristal. Evocando imágenes de la película Crash de J.G. Ballard y la leyenda de la muerte de Jane Mansfield, procedí a sepultar al ave.

Esta experiencia me recordó mi costumbre de enterrar aves muertas en mi jardín, un acto que he realizado durante dos décadas. Desde un herrerillo capuchino hasta otros 21 pájaros, mi jardín se ha convertido en un cementerio para estas criaturas aladas. Este acto, que podría parecer peculiar, está arraigado en una larga tradición literaria que se remonta a Catulo y Ovidio, y que refleja una profunda conexión con la fragilidad de la vida. El proceso de entierro, que comenzó de manera simple, ha evolucionado con el tiempo. Ahora incluyo elementos rituales, como orientar al pájaro hacia el sol poniente, cubrirlo con corteza de árbol y colocar comida junto a su pico. Cada enterramiento es un acto de duelo, aunque la intensidad varía. Algunos entierros, como el del agateador, me conmovieron profundamente, mientras que otros me recuerdan al trabajo de un sepulturero profesional. \La muerte de las aves, especialmente aquellas a las que he llegado a apreciar, como los herrerillos azules y los garrapinos, siempre me causa tristeza. La sensación de ver cómo la vida se escapa de un pequeño cuerpo es una experiencia dolorosa. Además, me acuerdo de Jo Nesbo, quien dijo que los pájaros nos muestran lo fácil que es morir. El encuentro con la muerte de estas aves me lleva a reflexionar sobre la efímera naturaleza de la existencia y la importancia de honrar la vida, incluso en sus manifestaciones más pequeñas. En mi libreta, registro meticulosamente cada enterramiento, anotando la especie, la causa de la muerte (si la conozco), la fecha, y la ubicación en mi cementerio de pájaros. Esta libreta es un testimonio personal de mi respeto por estas criaturas y un reflejo de mi propia sensibilidad ante la muerte. La tristeza se mezcla con la admiración hacia la belleza del ave, y la necesidad de darle un entierro digno. \Este acto, que comenzó de manera instintiva, se ha transformado en una especie de ritual personal, un homenaje silencioso a la vida y a la muerte. En mi jardín, bajo el pino y junto a los rosales, el cementerio de pájaros se ha convertido en un lugar de reflexión, un recordatorio constante de la fragilidad de la existencia y la importancia de apreciar cada momento. Cada pequeña tumba es un monumento a la vida, a la pérdida, y a la memoria, que se convierte en un espacio donde el duelo y la belleza se entrelazan. Es un espacio que me recuerda la fragilidad de la vida y el círculo de la existencia. Además, la muerte de un ave, a pesar de su tamaño, me recuerda la conexión de la vida y la muerte y la necesidad de honrar la existencia. La experiencia de enterrar a las aves fallecidas me enseña a aceptar la pérdida y a encontrar belleza incluso en la tristeza, manteniendo una profunda conexión con la naturaleza y la vida





