Un brutal incendio afecta a un edificio de tres alturas

Un incendio ha causado daños significativos en un edificio de tres alturas y los bomberos han tenido que intervenir para apagar las llamas. Además, se han producido otros incidentes en diferentes partes del país.

Un brutal incendio ha afectado a un edificio de tres alturas en un lugar desconocido. El fuego ha causado daños significativos y los bomberos han tenido que intervenir para apagar las llamas.

Según las imágenes disponibles, un hombre se encuentra sentado en el tejado del edificio, lo más lejos posible del incendio, esperando ser rescatado por los bomberos. A causa del fuego, tres personas han resultado heridas y otras tres han sido evacuadas debido al agua utilizada para apagar el fuego. En otro lugar, la directora de la Guardia Civil ha negado participar en ninguna trama contra la UCO y ha afirmado no estar influenciada por Leire Díez ni por nadie.

En un desarrollo relacionado, el juez Calama ha rechazado la petición de Zapatero de no declarar mañana sobre el origen de las joyas halladas en su despacho. Además, se han producido otros incidentes en diferentes partes del país, incluyendo la detención de un joven de 24 años en Burjassot (Valencia) por matar al logopeda de su hijo, quien sospechaba que abusaba de él.

En otro lugar, un estrecho de Ormuz que tardará semanas en recuperar su tránsito está amenazado por las minas que han sido desplegadas en el área. Finalmente, el juez ha ordenado la detención de Mouliaá tras no comparecer en la causa por presuntas injurias y calumnias a Errejón





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Incendio Edificio Guardia Civil UCO Leire Díez Juez Calama Zapatero Estrecho De Ormuz Minas Mouliaá Errejón

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Partidos de hoy en el Mundial 2026: horarios y dónde ver gratis en televisión y seguir onlineConsulta los partidos de la Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos que se celebran hoy, lunes 15 de junio. La agenda prevé varios partidos en horario peninsular español, con transmisiones en plataformas de pago como Movistar Plus+ u Orange TV, y además se emitirá en abierto todos los partidos de la Selección y el más destacado de cada jornada, hasta la final.

Read more »

Kate Middleton estrena un vestido amarillo mantequilla de exquisito brocado y pamela a juego en recuerdo a Isabel II por su centenarioLa Princesa de Gales ha sorprendido con un color que, además de ser máxima tendencia en las pasarelas Primavera/Verano 2026, rinde homenaje a la soberana británica tras el Trooping the Colour

Read more »

Ni Woody ni Buzz: el personaje que toma las riendas en 'Toy Story 5' y cuyo origen esconde un 'milagro' de PixarAdemás, hizo historia al ganar el Globo de Oro a Mejor Película de Comedia o Musical en 2000, cuando todavía no había sección para la animación

Read more »

Krispy Kreme convierte los empates a cero en glaseados originales gratisAdemás la marca la lanzado una colección especial bajo el nombre de 'Pasión futbolera'.

Read more »