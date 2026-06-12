Un bebé palestino de siete meses, asesinado por un soldado israelí en Cisjordania

El ataque contra un vehículo civil en la carretera que une Belén y Hebrón termina con la vida de un lactante. La familia y una ONG desmienten la versión militar que hablaba de una amenaza. Ya son 13 los menores palestinos muertos este año a manos de fuerzas israelíes o colonos.

Los planes expansionistas de Benjamin Netanyahu sobre Gaza y Cisjordania continúan cobrando vidas palestinas. El lunes ocurrió un brutal episodio de violencia estructural por parte del Ejército israelí, con el asesinato de un bebé de siete meses que viajaba de Belén a Hebrón.

Un soldado israelí disparó contra el coche en el que iba el pequeño Sam con su madre, impactando en la cabeza del bebé. La madre, Denia, intentó salvarlo, mientras el padre denuncia que el Ejército justificó el ataque alegando una amenaza inexistente. Los vídeos de una ONG contradicen la versión israelí, mostrando al soldado disparando y huyendo. Este caso suma 13 menores palestinos asesinados en Cisjordania en 2026





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israel Palestina Cisjordania Bebé Asesinado Violencia Estructural

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Amnistía Internacional pide sanciones a Israel por su 'limpieza étnica' en CisjordaniaLa organización reclama sancionar a Netanyahu y a cuatro ministros del Gobierno israelí.

Read more »

Un vídeo muestra cómo un soldado israelí asesina a un bebé de siete meses en un control en CisjordaniaLas imágenes del tiroteo contradicen la versión del ejército israelí sobre el tiroteo que afirmó que sus tropas habían 'percibido un vehículo que aceleraba hacia ellos'

Read more »

Los asesinatos de palestinos en Cisjordania en los últimos tres años iguala a los 17 anteriores juntos, según OxfamVarios hombres intentan apagar un incendio en un terreno agrícola de Huwara, en la Cisjordania ocupada después de un supuesto ataque con fuego atribuido a colonos israelíes

Read more »

Educación bajo presión en Cisjordania: cómo afecta la violencia y el desplazamiento en las aulasUNRWA trabaja para garantizar el acceso educativo a los menores refugiados de Palestina

Read more »