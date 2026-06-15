Un banco de medusas causa numerosas picaduras en el Triatlón Playa de Tavernes

Más de cincuenta competidores resultaron picados por medusas durante la quinta edición del Triatlón Playa de Tavernes, lo que obligó a desplegar un amplio dispositivo sanitario con ambulancias SAMU y SVB. Catorce personas fueron atendidas en el lugar y dos trasladadas al hospital, mientras que el ayuntamiento activó la bandera amarilla de precaución en la playa.

Durante la celebración de la quinta edición del Triatlón Playa de Tavernes, un banco de medusas provocó múltiples picaduras entre los participantes, superando los cincuenta casos confirmados, aunque algunas fuentes elevan la cifra a cerca de doscientos afectados de los doscientos cuarenta y seis inscritos.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) activó el protocolo de emergencia ante la acumulación de incidentes, lo que motivó el despliegue de dos ambulancias medicalizadas (SAMU), una de soporte vital básico (SVB) y tres vehículos de transporte urgente. El operativo sanitario, reforzado por el equipo propio del evento, atendió in situ a catorce personas, de las cuales dos fueron trasladadas al Hospital de Gandia, y realizó pequeñas curas a otras cincuenta.

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna, en coordinación con la organización, procedió a verificar la presencia de medusas en otros puntos del litoral. Como medida preventiva, durante la jornada del domingo la playa de la Goleta ondeó la bandera amarilla junto al aviso específico de medusas para que los bañistas extremaran las precauciones. El consistorio ha garantizado que se informará puntualmente sobre cualquier actualización a través de sus canales oficiales, mientras continúa la monitorización del episodio





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