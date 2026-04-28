Un Año Después del Apagón: Lecciones Aprendidas y Responsabilidades Pendientes

Un año después del histórico apagón que afectó a España, analizamos las causas, las consecuencias y las medidas adoptadas para evitar que se repita. ¿Quién fue el responsable? ¿Podría volver a ocurrir? Y, sobre todo, ¿cuánto nos ha costado realmente?

Hace exactamente un año, España experimentó un evento sin precedentes en su historia energética: un apagón de magnitud continental, el primero de su tipo en Europa.

El incidente, ocurrido el 28 de abril, dejó a millones de personas sin suministro eléctrico y generó una profunda preocupación sobre la vulnerabilidad de la red eléctrica nacional. Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía, relata cómo la situación se manifestó: 'Teníamos el coche y el día 28 de abril nos dimos cuenta de que los amortiguadores no valían'. Esta frase, aparentemente simple, encapsula la sensación de descontrol y la falta de respuesta ante una crisis que se avecinaba.

La raíz del problema, según los expertos, reside en una insuficiencia en el control de tensión de la red. Contrario a las especulaciones iniciales que apuntaban a una sobrecarga de energías renovables como causa principal, Morales de Labra aclara: 'Se ha dicho que es que había muchas renovables ese día, no no, si es que luego ha habido muchas más'.

La clave, según él, es que posteriormente se implementaron medidas para fortalecer el control de tensión, pero esto ocurrió después del apagón, lo que plantea interrogantes sobre la prevención y la anticipación. La pregunta fundamental que persiste es: ¿quién fue el responsable de esta falla sistémica? La respuesta no es sencilla y se encuentra enmarañada en un complejo entramado de regulaciones, responsabilidades y decisiones.

Se sabía que el sistema eléctrico presentaba oscilaciones significativas, señales de alarma que indicaban un riesgo potencial de descontrol. Morales de Labra lo confirma: 'Ya se estaba viendo que el sistema tenía una oscilaciones muy grandes, y que esto podría llevar a una situación de descontrol como la que finalmente ocurrió'.

Sin embargo, estas advertencias no se tradujeron en acciones preventivas efectivas hasta que el apagón se materializó. Un mes y medio después del incidente, se aprobó una nueva normativa que permitía a las energías renovables participar en el control de tensión, una medida que, aunque positiva, llegó tarde para evitar la crisis. A pesar del tiempo transcurrido, las responsabilidades aún no han sido claramente definidas.

La determinación de la culpabilidad recae ahora en los tribunales, quienes deberán evaluar si la normativa existente era adecuada. Si se determina que la normativa era insuficiente, la responsabilidad recaería en el Estado. En caso contrario, la responsabilidad se atribuiría a Red Eléctrica o a las compañías productoras que no cumplieron con sus obligaciones. La posibilidad de que un apagón de esta magnitud vuelva a ocurrir es una preocupación constante.

Morales de Labra considera que, aunque no es previsible, tampoco es imposible. Las probabilidades son bajas, especialmente debido a las lecciones aprendidas y a las mejoras implementadas en el control de tensión.

No obstante, la vulnerabilidad del sistema persiste, y la complacencia podría conducir a una repetición de la crisis. El coste de evitar futuros apagones ha sido significativo. La solución adoptada ha sido la incorporación de centrales de gas al sistema, lo que, sumado al aumento del precio del gas debido a conflictos geopolíticos, ha provocado un incremento considerable en la factura eléctrica.

La magnitud exacta del impacto económico del apagón y del llamado 'modo reforzado' de Red Eléctrica aún no se ha determinado, lo que representa una grave falta de transparencia. La incertidumbre sobre los costes adicionales de la electricidad generados por el apagón es un tema crucial que requiere una investigación exhaustiva y una comunicación clara a los ciudadanos.

La transparencia en la gestión de la crisis y la rendición de cuentas son fundamentales para restaurar la confianza en el sistema eléctrico y garantizar la seguridad energética del país. El apagón del 28 de abril de 2023 sirve como un recordatorio contundente de la importancia de la inversión en infraestructura, la innovación tecnológica y la planificación estratégica en el sector energético.

La seguridad del suministro eléctrico es un pilar fundamental del bienestar social y económico, y su protección debe ser una prioridad para todos los actores involucrados





A3Noticias / 🏆 6. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Apagón Energía Renovables Red Eléctrica Tensión Responsabilidades Costes España Electricidad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hallan el cuerpo de una influencer tres días después de desaparecer en el marSegún el informe forense, la abogada y creadora de contenido Tamyris Teixeira sufrió un derrame cerebral a consecuencia de un ahogamiento, tras desaparecer cuando se bañaba en la playa.

Read more »

Los médicos exigen a Pedro Sánchez su intervención directa después de tres semanas de huelga nacionalMédicos inician su tercera semana de huelga pidiendo a Pedro Sánchez que asuma la negociación ante el bloqueo del Ministerio de Sanidad y Mónica García

Read more »

Las lecciones de marketing que el ocio digital enseña a las marcasEl entretenimiento digital es hoy el manual de referencia para generar engagement y construir comunidades fieles.

Read more »

Un año después del apagón: la recomendación de tener efectivo vuelve a sonarTras el apagón de España, expertos del Banco de España recomiendan llevar entre 70 y 100 euros en efectivo ante posibles fallos tecnológicos o imprevistos. La encuesta a ciudadanos revela que muchos han olvidado esta práctica, aunque algunos reconocen su utilidad en situaciones específicas.

Read more »

La recuperación del melón autóctono de Torres de Berrellén: un símbolo rural e identitario que trasciende lo agrícolaEsta fruta se asienta como motor del pueblo zaragozano un año después de su recuperación.

Read more »

Un Año Después del Apagón: Lecciones Aprendidas y el Futuro del Sistema Eléctrico EspañolAnálisis en profundidad de las causas del apagón que afectó a España hace un año, las medidas adoptadas para mejorar la resiliencia del sistema eléctrico y las perspectivas de futuro. Investigación del CSIC revela problemas de estabilidad y sobreinstalación de renovables.

Read more »