Un año de la caída de Cerdán: el PSOE aún convaleciente

El 16 de junio de 2025, Pedro Sánchez compareció tras la salida de Santos Cerdán, detenido por corrupción. Un año después, el partido sufre las consecuencias: crisis interna, malos resultados electorales y una justicia implacable.

El 16 de junio de 2025 se celebró la primera reunión de la dirección socialista sin Santos Cerdán como secretario de Organización, apenas 15 días después de su ingreso en prisión.

La caída de Cerdán, imputado en una trama de comisiones ilegales vinculadas a la compra de mascarillas durante la pandemia, sacudió los cimientos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Aquel día, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del partido, compareció en rueda de prensa con un rostro descompuesto, pidiendo perdón en varias ocasiones y asumiendo la responsabilidad política.

El caso, que también involucra a Leire Díez, una militante que se presentó como periodista de investigación, ha generado una crisis sin precedentes en la organización. Desde entonces, el PSOE ha intentado desligarse de las actividades de Cerdán y Díez, pero el daño ya está hecho. En el último año, el partido solo ha celebrado un Comité Federal, ha perdido la relación con Junts per Catalunya y ha obtenido resultados electorales pobres, salvo en Castilla y León.

La sombra de la corrupción persigue a Ferraz, agravada por la dimisión de otra secretaria de Organización, María Jesús Salazar, tras denuncias de comportamientos machistas. El sector feminista del partido ha exigido mayor diligencia a la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, y a la portavoz, Esther Torró. La gestión de estas crisis ha sido cuestionada internamente, con voces críticas que señalan la falta de transparencia y la lentitud en la toma de decisiones.

A nivel externo, la ofensiva judicial contra el partido se ha intensificado. La imputación de Cerdán y las investigaciones sobre la trama de comisiones han debilitado la imagen del Gobierno de Sánchez, que se ha visto obligado a realizar cambios en la Ejecutiva Federal. La gestora interina nombrada el 16 de junio, compuesta por Cristina Narbona, Leire Díez (no confundir con la militante) y Beatriz Fuentes, ha estado en el centro de la polémica.

Narbona ha sido citada como testigo en el caso, mientras que Fuentes es investigada. La libertad provisional de Cerdán en noviembre, con la obligación de presentarse quincenalmente en el juzgado y prohibición de salir del país, no ha calmado las aguas. El PSOE enfrenta un futuro incierto, con la necesidad de restaurar la confianza de sus bases y de la ciudadanía, mientras intenta sortear las consecuencias de uno de los mayores escándalos de su historia reciente.

La reunión del 16 de junio, que debía marcar un punto de inflexión, se ha convertido en un símbolo de la crisis actual. Sánchez, que en aquella comparecencia atacó al PP diciendo que su rostro no estaba en el álbum de un narco, ha tenido que lidiar con una caída en las encuestas y un desgaste interno. La ausencia de un liderazgo firme y la percepción de que el partido actúa con doble rasero han alimentado el descontento.

Mientras tanto, la militancia espera respuestas y una hoja de ruta clara que permita al PSOE recuperar su credibilidad. La conmemoración de este primer aniversario no es motivo de celebración, sino de reflexión sobre los errores cometidos y los desafíos que aún quedan por delante





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